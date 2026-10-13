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PREJUÍZOS APÓS TEMPORAL

Vendaval derruba cobertura de quadra sobre casas e deixa desalojados

Chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, causou o desabamento de uma estrutura sobre quatro residências em Rio Manso, na Grande BH

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
13/10/2026 12:57

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Corpo de Bombeiros precisou interditar quatro casas. Nove pessoas ficaram desalojadas, mas não houve feridos
Corpo de Bombeiros precisou interditar quatro casas. Nove pessoas ficaram desalojadas, mas não houve feridos crédito: CBMMG/Divulgação

A cobertura de uma quadra poliesportiva desabou sobre quatro casas no Centro de Rio Manso, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixou nove pessoas desalojadas depois de uma chuva com vendaval na tarde dessa segunda-feira (12/10). Não houve vítimas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), equipes de Itaúna, na Região Central do estado, foram acionadas por volta das 16h30. Os moradores foram retirados dos imóveis sem relatos de ferimentos.

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Por meio de vistorias, os bombeiros constataram que quatro casas precisavam ser interditadas. A estrutura da quadra causou rompimento e danos na rede elétrica, deixando moradores da região sem energia elétrica.

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A concessionária de energia realizou reparos na rede e duas ruas foram parcialmente interditadas. A Defesa Civil e a Prefeitura de Rio Manso acompanham a situação e alegou que “medidas necessárias já estão sendo tomadas para solucionar a situação e garantir a segurança de todos”.

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