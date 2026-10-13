Vendaval derruba cobertura de quadra sobre casas e deixa desalojados

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A cobertura de uma quadra poliesportiva desabou sobre quatro casas no Centro de Rio Manso, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixou nove pessoas desalojadas depois de uma chuva com vendaval na tarde dessa segunda-feira (12/10). Não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), equipes de Itaúna, na Região Central do estado, foram acionadas por volta das 16h30. Os moradores foram retirados dos imóveis sem relatos de ferimentos.

Por meio de vistorias, os bombeiros constataram que quatro casas precisavam ser interditadas. A estrutura da quadra causou rompimento e danos na rede elétrica, deixando moradores da região sem energia elétrica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concessionária de energia realizou reparos na rede e duas ruas foram parcialmente interditadas. A Defesa Civil e a Prefeitura de Rio Manso acompanham a situação e alegou que “medidas necessárias já estão sendo tomadas para solucionar a situação e garantir a segurança de todos”.

