BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10)
Belo Horizonte está sob alerta de chuva até a manhã desta terça-feira (13/10); confira o alerta da Defesa Civil emitido neste feriado e como se proteger
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O calorão em Belo Horizonte não deu trégua neste feriado, mas pode ser amenizado com a previsão de chuva. Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte até as 8h desta terça-feira (13/10).
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De acordo com órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.
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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).