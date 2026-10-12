BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O calorão em Belo Horizonte não deu trégua neste feriado, mas pode ser amenizado com a previsão de chuva. Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte até as 8h desta terça-feira (13/10).

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De acordo com órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?