Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM BH

BH pode ter chuva com raios e rajadas de vento até terça-feira (13/10)

Belo Horizonte está sob alerta de chuva até a manhã desta terça-feira (13/10); confira o alerta da Defesa Civil emitido neste feriado e como se proteger

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/10/2026 16:40

compartilhe

×
De acordo com o Inmet, as tempestades podem registrar volumes de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora
Segundo a Defesa Civil de BH, chuva pode vir acompanha de ventos fortes crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

O calorão em Belo Horizonte não deu trégua neste feriado, mas pode ser amenizado com a previsão de chuva. Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte até as 8h desta terça-feira (13/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva clima defesa-civil meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay