Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA FORTE

Feriado com tempestade e granizo: 315 cidades de MG estão sob alerta

Aviso prevê chuva de até 50mm por dia e ventos intensos até amanhã. Defesa Civil reforça recomendações para áreas de risco nos municípios sob alerta

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/10/2026 15:48

compartilhe

×
Todas as regiões de Belo Horizonte estão em alerta para granizo
Municípios mineiros podem registrar chuva forte com queda de granizo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 04/10/2022

Em meio ao calorão que Minas Gerais enfrenta durante o feriado prolongado, 315 cidades do estado estão sob alerta de tempestade até o fim do dia de Nossa Senhora de Aparecida (12/10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os municípios estão sob alerta para chuva, com risco de queda de granizo entre este domingo e segunda-feira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia. Uma chuva de 50mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Leia Mais

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o fim de segunda-feira. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Em caso de rajadas, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades de Minas podem ser atingidas?

  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Rio Doce
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Aracitaba
  • Arantina
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitólio
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cássia
  • Cataguases
  • Caxambu
  • Centralina
  • Chácara
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Elói Mendes
  • Entre Rios de Minas
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagoa Dourada
  • Lambari
  • Laranjal
  • Lavras
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Mercês
  • Minduri
  • Miraí
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Ouro Fino
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piau
  • Piedade do Rio Grande
  • Pimenta
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Queluzito
  • Recreio
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Espera
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Nepomuceno
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador José Bento
  • Senhora dos Remédios
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Tapira
  • Tiradentes
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • União de Minas
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

alerta chuva feriado granizo meteorologia minas-gerais tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay