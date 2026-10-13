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MG: Incêndio florestal avança na Terra Indígena Maxakali

Fogo está ativo em diferentes direções na região de Santa Helena de Minas; força-tarefa concentra esforços na proteção das aldeias

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
13/10/2026 16:12

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O incêndio permanece ativo, com uma extensa linha de fogo avançando em diferentes direções
O incêndio permanece ativo, com uma extensa linha de fogo avançando em diferentes direções crédito: CBMMG

Um incêndio florestal atingiu a Terra Indígena Maxakali, na região de Água Boa de Maria Diva, em Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri. Nesta terça-feira (13/10), terceiro dia de operação de combate às chamas, as equipes atuam para impedir que o fogo se aproxime das aldeias. O incêndio permanece ativo, com uma extensa linha de fogo avançando em diferentes direções.

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A ocorrência foi comunicada no início da noite de domingo (11/10), por volta das 18h, por um funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com a atualização das equipes de combate, a força-tarefa reúne militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), brigadistas do Ibama, integrantes do Projeto Hãmhi e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), além de voluntários indígenas.

O posto de comando foi instalado na Aldeia Pradinho. As equipes estão distribuídas em pontos estratégicos, com prioridade para a proteção das comunidades indígenas e para evitar a aproximação dos focos de incêndio das aldeias.

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Até a última atualização, não havia informações sobre a área atingida pelo fogo nem sobre a existência de feridos ou danos às comunidades.

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