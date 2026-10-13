Casal morre ao cair de cachoeira de 85 metros em Minas

Um casal morreu após cair da Cachoeira da Limeira, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O homem de 21 anos e a mulher de 19 erram naturais de Ipatinga, na mesma região, e estavam caminhando sobre as pedras na parte superior da queda d’água, quando se desequilibraram e caíram.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de segunda-feira (12/10) por volta das 15h45 para atender à ocorrência. Segundo o relato de uma testemunha, ao andar sobre as pedras da borda da cachoeira, que tem aproximadamente 85 metros de altura, a jovem teria escorregado e, na tentativa de segurá-la, o homem acabou perdendo o equilíbrio e não conseguiu evitar a queda.

Os militares fizeram a retirada dos corpos em uma área de difícil acesso. A mulher foi encontrada submersa, enquanto o homem estava sobre as pedras. De acordo com as informações da ocorrência, ambos apresentavam múltiplos ferimentos.

A Polícia Militar ficou responsável pelos pertences das vítimas e a perícia da Polícia Civil esteve na área para os trabalhos necessários. Depois dos procedimentos no local, os corpos foram entregues à funerária Vale do Aço.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice