Casal morre em colisão entre carro e ônibus na Avenida Brasil, no Rio

Uma batida envolvendo um carro de passeio e um ônibus na Avenida Brasil causou a morte de duas pessoas na madrugada deste domingo. O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

O motorista do coletivo, pertencente à linha 334 (Cordovil x Tiradentes), teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não foram divulgadas atualizações sobre a evolução do seu quadro clínico.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de salvamento foi acionada exatamente à 1:58 AM. Um casal que ocupava o veículo menor não resistiu aos ferimentos; embora os nomes não tenham sido revelados, a corporação indicou que o homem tinha aproximadamente 40 anos.