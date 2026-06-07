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RIO DE JANEIRO

Casal morre em colisão entre carro e ônibus na Avenida Brasil, no Rio

Motorista de ônibus foi socorrido com ferimentos leves para hospital em Realengo

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
07/06/2026 09:38 - atualizado em 07/06/2026 09:38

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Casal morre em colisão entre carro e ônibus na Avenida Brasil, no Rio
O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio crédito: Tupi

Uma batida envolvendo um carro de passeio e um ônibus na Avenida Brasil causou a morte de duas pessoas na madrugada deste domingo. O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

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O motorista do coletivo, pertencente à linha 334 (Cordovil x Tiradentes), teve ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não foram divulgadas atualizações sobre a evolução do seu quadro clínico.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de salvamento foi acionada exatamente à 1:58 AM. Um casal que ocupava o veículo menor não resistiu aos ferimentos; embora os nomes não tenham sido revelados, a corporação indicou que o homem tinha aproximadamente 40 anos.

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