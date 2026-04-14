Van sofre acidente e 11 pessoas ficam feridas

Uma van que transportava pacientes caiu em uma ribanceira na manhã desta terça-feira (14) na RJ-155, entre Angra dos Reis e Rio Claro, no Rio de Janeiro, deixando 11 pessoas feridas. O acidente ocorreu no distrito de Lídice (MG).

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h07 e atendeu oito vítimas com ferimentos leves e três em quadro moderado. Segundo o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), o motorista perdeu o controle ao tentar evitar uma colisão frontal em um trecho com meia pista.

A Prefeitura de Angra dos Reis confirmou que o veículo levava pacientes para tratamento fora do município. Três foram encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba e oito ao Hospital Municipal de Rio Claro, todos em estado estável.

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O DER informou que a sinalização no trecho é provisória, voltada para orientar motoristas enquanto as intervenções definitivas, segundo o órgão, estão na fase final de planejamento.