VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiro em restaurante na Barra da Tijuca após briga

Rayan Victor foi baleado após briga por acesso a camarote em restaurante na Barra da Tijuca

CN
Cyro Neves - Tupi FM
CN
Cyro Neves - Tupi FM
13/04/2026 08:56

Vídeo: homem é morto a tiro em restaurante na Barra da Tijuca após briga
Vídeo: homem é morto a tiro em restaurante na Barra da Tijuca após briga crédito: Tupi

Uma briga em uma restaurante da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terminou com um homem morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (13/4). Rayan Victor foi atingido por um disparo no abdômen dentro do MIA, estabelecimento localizado no bairro nobre da capital fluminense.

Segundo testemunhas, a confusão começou quando Rayan tentou entrar em um camarote do restaurante. O atrito virou um confronto armado, e ele acabou baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo do estabelecimento.

Atirador fugiu sem ser identificado

O suspeito fugiu depois do disparo e ainda não foi localizado. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e vai analisar as imagens das câmeras de segurança do restaurante, que também opera como boate, para tentar identificar o atirador.

Estado de Minas

