Homem é morto a tiro em restaurante na Barra da Tijuca após briga
Rayan Victor foi baleado após briga por acesso a camarote em restaurante na Barra da Tijuca
Uma briga em uma restaurante da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, terminou com um homem morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (13/4). Rayan Victor foi atingido por um disparo no abdômen dentro do MIA, estabelecimento localizado no bairro nobre da capital fluminense.
Segundo testemunhas, a confusão começou quando Rayan tentou entrar em um camarote do restaurante. O atrito virou um confronto armado, e ele acabou baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo do estabelecimento.
Acabaram de matar um homem não endenficado na Olegário Maciel na Barra da Tijuca no restaurante Mia pic.twitter.com/KdbKX93f5A— Daniel Haland (@DanielHaland7) April 13, 2026
Atirador fugiu sem ser identificado
O suspeito fugiu depois do disparo e ainda não foi localizado. A Delegacia de Homicídios assumiu o caso e vai analisar as imagens das câmeras de segurança do restaurante, que também opera como boate, para tentar identificar o atirador.