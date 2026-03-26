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SAINDO DA ACADEMIA

Coach esportivo é morto a tiros na saída de academia

Beto Cunha era popular em redes sociais, onde dava dicas sobre como emagrecer e hipertrofiar sem 'fórmulas mágicas'

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GD
GABRIEL DIAS
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GABRIEL DIAS
Repórter
26/03/2026 11:20 - atualizado em 26/03/2026 11:24

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Roberto Cunha Lima, o Beto Cunha, coach esportivo morto em Salvador (BA), posa para foto de camiseta sem mangas, mostrando forte musculatura
Roberto Cunha Lima, o Beto Cunha, coach esportivo morto em Salvador (BA) crédito: Reprodução/redes sociais

MACAPÁ, AP (UOL/FOLHAPRESS) - O coach esportivo Roberto Cunha Lima, 46, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (25), em Salvador (BA). 

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A vítima foi atacada ao deixar uma academia. Roberto foi morto a tiros enquanto saía do estabelecimento, no bairro de Stella Maris. 

O atirador fugiu. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos estava em uma motocicleta. 

Investigação está em andamento. Em nota à reportagem, a Polícia Civil informou que faz diligências para identificar a autoria e a motivação do crime, que é apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador. 

Roberto era conhecido nas redes sociais como Beto Cunha e tinha mais de 6.000 seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos sobre treinos, alimentação e saúde. 

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Ele atuava na área havia quase 30 anos. Na biografia, ele se apresentava como coach esportivo na área fitness e dizia ajudar pessoas a emagrecer e hipertrofiar sem "fórmulas mágicas". 

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Seguidores lamentaram a morte. Comentários nas redes sociais mostram mensagens de pesar e solidariedade de alunos, amigos e seguidores.

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