Árvore caiu no seu carro? Saiba como acionar seguro e prefeitura

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

As fortes chuvas em Belo Horizonte levantam um alerta para motoristas: e se uma árvore cair sobre o meu carro? A primeira medida é garantir a segurança de todos os ocupantes. Em casos de tempestades com raios, redobre a atenção antes de sair do veículo. Após verificar que não há feridos e o local está seguro, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, e a Defesa Civil, no número 199. Eles são responsáveis por isolar a área e remover a árvore ou os galhos.

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Enquanto aguarda, se o local for seguro, documente tudo. Tire fotos e grave vídeos do carro, da árvore e do local, mostrando os danos de vários ângulos. Esse registro visual é fundamental tanto para acionar o seguro quanto para um eventual pedido de ressarcimento à prefeitura.

De quem é a responsabilidade?

A responsabilidade pelo reparo dos danos depende de onde a árvore estava plantada. Se ela ficava em uma área pública, como calçadas, praças ou canteiros de avenidas, o dever de manutenção é da prefeitura. Nesse caso, o município pode ser responsabilizado pelos prejuízos causados.

Por outro lado, se a árvore estava dentro de um terreno particular, como um condomínio, uma casa ou um estacionamento privado, a responsabilidade recai sobre o proprietário do imóvel. Ele é quem deveria ter cuidado da poda e da saúde da planta para evitar acidentes.

Como acionar a prefeitura e o seguro?

O primeiro passo é sempre entrar em contato com a sua seguradora, caso possua uma apólice com cobertura compreensiva, que geralmente inclui danos causados por fenômenos da natureza. A seguradora irá orientar sobre os próximos passos e a vistoria do veículo.

Para buscar o ressarcimento junto à prefeitura, o caminho é um pouco mais burocrático. O motorista precisa registrar um Boletim de Ocorrência, que pode ser feito online ou presencialmente, detalhando o que aconteceu. Em seguida, é necessário reunir toda a documentação possível, incluindo:

Fotos e vídeos do acidente;

Cópia do Boletim de Ocorrência;

Documentos do veículo e do condutor;

Pelo menos três orçamentos de oficinas diferentes para o conserto dos danos.

Com todos os papéis em mãos, o cidadão deve abrir um processo administrativo para solicitar a indenização. Verifique os canais digitais, como o Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, que podem facilitar a abertura do processo. Caso o pedido seja negado administrativamente, o motorista pode recorrer à Justiça para buscar o ressarcimento pelos prejuízos materiais e, se aplicável, morais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.