Policial penal morto por militar da reserva é velado nesta terça (13) em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O policial penal Wellington Silvio da Costa, de 50 anos, morto a tiros por um policial militar da reserva em um bar no Bairro Casa Branca, Região Leste de Belo Horizonte, será sepultado nesta terça-feira (13/10).

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O velório está marcado para as 9h, no Cemitério da Saudade, também na Região Leste da capital. O sepultamento está previsto para as 11h30, no mesmo local.

O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (12/10). O principal suspeito é um policial militar da reserva, que foi detido em flagrante.

O que aconteceu?

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o suspeito relatou que estava deixando o bar quando foi abordado pelo policial penal.

Conforme a versão apresentada pelo militar da reserva, Wellington caminhou em sua direção e teria feito um movimento para sacar uma arma. Diante da aproximação, o suspeito afirmou que pegou a própria arma, jogou-se no chão para se proteger e efetuou um disparo.

O policial penal foi atingido na lateral do corpo. Ao perceber que a vítima estava ferida, o militar da reserva teria tentado prestar socorro, com a ajuda de outros clientes do estabelecimento.

Wellington foi encaminhado ainda com vida a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Uma testemunha confirmou à polícia ter visto o policial penal sacar uma arma antes de ouvir o disparo.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias do crime.

O militar da reserva foi detido em flagrante e encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil.

O que diz a Sejusp?

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que adotou as medidas cabíveis em relação à ocorrência.

Segundo a pasta, o policial penal estava fora do horário de trabalho quando foi baleado por outro homem que também estava no bar. “O policial penal foi levado para atendimento médico na rede pública, porém, não resistiu e foi a óbito”, informou a secretaria.

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As circunstâncias do disparo serão investigadas pela Polícia Civil.