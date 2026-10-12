Militar da reserva é suspeito de matar policial penal em bar de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um policial militar da reserva é suspeito de matar um policial penal em um bar no Bairro Casa Branca, na Região Leste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (12/10).

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O suspeito relatou à Polícia Militar (PMMG) que estava saindo do bar quando foi abordado pela vítima. Segundo ele, o policial penal teria caminhado em sua direção e feito um movimento para sacar uma arma. Diante da situação e da aproximação do homem, o militar pegou sua arma, se jogou no chão para se proteger e disparou.

Ao perceber que a vítima havia sido atingida, o suspeito tentou prestar socorro, junto com outros clientes do bar. A vítima foi encaminhada, com vida, a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu. O policial penal foi atingido na lateral do corpo.

Uma testemunha confirmou a dinâmica do crime. Ela relatou que viu o policial penal sacar a arma e, em seguida, ouviu o disparo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.

O policial militar da reserva foi detido em flagrante e encaminhado à 2ª Central Estadual do Plantão Digital. O Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que informou ter tomado todas as medidas cabíveis em relação à ocorência.

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Segundo a pasta, "o policial penal estava fora do horário de trabalho, quando foi alvo de disparo de arma de fogo por parte de outro homem que bebia no bar. O policial penal foi levado para atendimento médico na rede pública, porém, não resistiu e foi a óbito".