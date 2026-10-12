Homem morre e adolescente fica ferida após serem baleados na Pampulha

Um homem de 26 anos morreu e uma adolescente de 15 ficou ferida após serem baleados no Bairro Manacás, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesse domingo (11/10). As vítimas eram um casal. O suspeito do crime é um homem de 48 anos, que ainda não foi localizado.

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De acordo com o registro policial, o jovem sofreu um ferimento no tórax e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e morreu. A adolescente foi atingida por três disparos nas pernas e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pampulha.

O caso veio à tona após o próprio suspeito ligar para a Polícia Militar (PM) e admitir ter atirado. Segundo ele, a motivação teria relação com uma situação ocorrida há aproximadamente três meses, quando a adolescente teria entrado em contato com ele por meio de uma rede social e enviado um vídeo de conteúdo íntimo. No entanto, não foi confirmado se havia algum tipo de relação entre a adolescente e o suspeito.

O homem também disse à polícia que, após o envio do vídeo, a adolescente e o namorado dela teriam passado a exigir dinheiro dele, por meio de supostas extorsões. Além disso, alegou que o companheiro da garota o teria ameaçado de agressão física e de morte. Ainda de acordo com o relato, no dia do crime, o suspeito teria sido ameaçado novamente, motivo pelo qual atirou no homem de 26 anos. Em seguida, fugiu.

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Segundo o registro policial, testemunhas socorreram o homem e tentaram intervir no ataque. De acordo com a PM, o próprio filho do autor dos disparos entrou em luta corporal com ele e conseguiu desarmá-lo. No entanto, tanto a arma do crime quanto o suspeito ainda não foram localizados.