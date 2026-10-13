BH está sob alerta de chuva com rajadas de vento até quarta-feira (14/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O calorão em Belo Horizonte não tem dado trégua nos últimos dias, que marcaram temperaturas acima dos 30 °C, mas a situação pode ser amenizada com a previsão de chuva desta terça-feira (13/10). Segundo a Defesa Civil, a capital está sob alerta de chuva até as 8h de quarta-feira (14/10).

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De acordo com órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

Nessa segunda-feira (12/10), a cobertura de uma quadra poliesportiva desabou sobre quatro casas no Centro de Rio Manso, na Região Metropolitana de BH, e deixou nove pessoas desalojadas depois de uma chuva com vendaval.

Não houve vítimas, mas os bombeiros constataram que quatro casas precisavam ser interditadas. A estrutura da quadra causou rompimento e danos na rede elétrica, deixando moradores da região sem energia elétrica.

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A Defesa Civil de BH recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?