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Chuva chega a BH e deve derrubar as temperaturas a partir de quarta (13/10)

Temperatura chegou a 34,4 °C à tarde, em Venda Nova, antes da chegada da chuva

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Repórter
13/10/2026 19:32 - atualizado em 13/10/2026 19:38

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Chuva ocorre após dia de caor intenso na capital
Chuva ocorre após dia de caor intenso na capital crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A.Press

Belo Horizonte registra chuva na noite desta terça-feira (13/10). O fenômeno, que estava previsto pela Defesa Civil do município, chega após um período de forte calor: durante a tarde, os termômetros chegaram aos 34,4 °C na Região de Venda Nova.

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Segundo o órgão, seis das 10 regionais de Belo Horizonte registram chuva: Centro-Sul, Barreiro, Venda Nova, Noroeste, Nordeste e Pampulha. Nesta última, a precipitação atinge intensidade extremamente forte. Nas demais, o fenômeno varia de fraco a forte.

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De acordo com a Defesa Civil, precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora devem atingir a capital mineira até as 8h de quarta-feira (14/10). Por causa das condições meteorológicas, o órgão recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

Nos próximos dias, o calor deverá dar uma trégua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura nesta quarta-feira (14/10) permanecerá alta, com previsão de máxima de 33°C, mas cairá para 29°C na quinta-feira (15/10) e para 27°C na sexta-feira (16/10).

Belo Horizonte registra chuva na noite desta terça-feira (13/10). O fenômeno, que estava previsto pela Defesa Civil do município, chega após um período de forte calor: durante a tarde, os termômetros chegaram aos 34,4 °C na Região de Venda Nova.

Segundo o órgão, seis das 10 regionais de Belo Horizonte registram chuva: Centro-Sul, Barreiro, Venda Nova, Noroeste, Nordeste e Pampulha. Nesta última, a precipitação atinge intensidade extremamente forte. Nas demais, o fenômeno varia de fraco a forte.

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