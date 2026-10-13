Chuva chega a BH e deve derrubar as temperaturas a partir de quarta (13/10)

Belo Horizonte registra chuva na noite desta terça-feira (13/10). O fenômeno, que estava previsto pela Defesa Civil do município, chega após um período de forte calor: durante a tarde, os termômetros chegaram aos 34,4 °C na Região de Venda Nova.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o órgão, seis das 10 regionais de Belo Horizonte registram chuva: Centro-Sul, Barreiro, Venda Nova, Noroeste, Nordeste e Pampulha. Nesta última, a precipitação atinge intensidade extremamente forte. Nas demais, o fenômeno varia de fraco a forte.

De acordo com a Defesa Civil, precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora devem atingir a capital mineira até as 8h de quarta-feira (14/10). Por causa das condições meteorológicas, o órgão recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

Nos próximos dias, o calor deverá dar uma trégua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura nesta quarta-feira (14/10) permanecerá alta, com previsão de máxima de 33°C, mas cairá para 29°C na quinta-feira (15/10) e para 27°C na sexta-feira (16/10).

Belo Horizonte registra chuva na noite desta terça-feira (13/10). O fenômeno, que estava previsto pela Defesa Civil do município, chega após um período de forte calor: durante a tarde, os termômetros chegaram aos 34,4 °C na Região de Venda Nova.

Segundo o órgão, seis das 10 regionais de Belo Horizonte registram chuva: Centro-Sul, Barreiro, Venda Nova, Noroeste, Nordeste e Pampulha. Nesta última, a precipitação atinge intensidade extremamente forte. Nas demais, o fenômeno varia de fraco a forte.