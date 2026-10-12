MG:caminhão atinge trabalhadores no acostamento e mata dois na BR-381

Dois trabalhadores morreram e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois caminhões, na tarde desta segunda-feira (12/10), na BR-381, entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas Gerais.

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Segundo relatos de testemunhas, um caminhão carregado com melancias atingiu três trabalhadores que realizavam serviços em outro veículo, carregado com chapas de ferro e estacionado no acostamento da via marginal da rodovia.

Com o impacto, dois trabalhadores morreram no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou as mortes por meio do médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

O terceiro trabalhador atingido sofreu ferimentos nos membros inferiores. Ele estava consciente e orientado quando recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Itabira.

O motorista do caminhão carregado com melancias também ficou ferido. Ele foi socorrido por uma ambulância da concessionária Nova 381 e levado ao Hospital Margarida, em João Monlevade.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos técnicos. Depois dos trabalhos, os corpos das duas vítimas foram liberados para a Funerária São José, responsável pelo transporte ao Instituto Médico-Legal (IML) de Itabira.