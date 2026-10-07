BR-040 tem todas as faixas liberadas após acidente em Nova Lima

Todas as faixas da BR-040 foram liberadas nos dois sentidos da rodovia, na tarde desta quarta-feira (7/10), após a conclusão dos trabalhos de remoção dos 28 veículos envolvidos no engavetamento – seis caminhões e 22 carros –, na altura do km 548, em Nova Lima, na Grande BH. A liberação ocorreu de forma gradual ao longo do dia.

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A primeira faixa no sentido Belo Horizonte foi liberada às 11h40. Às 12h19, uma segunda faixa voltou a ficar disponível para o tráfego. Mesmo com a reabertura parcial da pista, equipes da EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, continuaram trabalhando na retirada dos veículos e na limpeza da rodovia.

A operação foi necessária devido à quantidade de veículos envolvidos na ocorrência. A última faixa que permanecia interditada no sentido Belo Horizonte foi liberada às 16h30, encerrando o bloqueio provocado pelo acidente. Segundo a concessionária, a partir desse horário, todas as faixas estavam disponíveis nos dois sentidos da BR-040.

O acidente provocou congestionamento de cerca de oito quilômetros no sentido Belo Horizonte durante o período de interdição.

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A dinâmica da ocorrência ainda é investigada, mas a principal hipótese inicial é de uma possível falha no sistema de freios de uma carreta, que teria desencadeado a sequência de colisões.

