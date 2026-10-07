João XXIII registra vazamento de oxigênio em bloco cirúrgico

Um vazamento de oxigênio foi registrado na manhã desta quarta-feira (7/10) no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no Bairro Santa Efigênia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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A situação aconteceu no bloco cirúrgico da unidade em uma sala de recuperação pós-anestésica, segundo funcionários do hospital, foi provocado por um erro interno e rapidamente controlado. Não houve feridos, evacuação ou necessidade de transferência de pacientes.

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que o vazamento ocorreu após o suporte de soro de uma maca atingir acidentalmente o registro de oxigênio. A válvula danificada está sendo substituída e, segundo a fundação, não há risco para pacientes ou servidores.

Conforme informações obtidas no local, a situação foi considerada de baixo risco e solucionada em poucos instantes pela própria equipe do hospital. O atendimento na unidade não precisou ser interrompido.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) esteve no hospital, mas, de acordo com funcionários, a atuação foi de vistoria e verificação das condições de segurança da área. Depois da inspeção, não foram identificados problemas que exigissem medidas adicionais.

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A unidade informou ainda que a situação está resolvida e que o local permanece seguro para pacientes e profissionais.