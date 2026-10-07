Cinco vítimas de acidente na BR-040 são levadas ao João XXIII

Cinco pessoas feridas em um engavetamento de 28 veículos ocorrido na manhã desta quarta-feira (7/10), na BR-040, na Grande Belo Horizonte foram encaminhadas ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), elas estão estáveis e recebem atendimento médico.

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Entre os pacientes estão quatro homens, de 37, 56, 56 e 68 anos, e uma mulher, de 61. A Fhemig informou a situação das vítimas no começo da tarde desta quarta-feira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), 28 veículos foram atingidos na batida.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas.

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