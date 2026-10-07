Carnaval 2027: prazo para auxílio a blocos de rua em BH é prorrogado

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) prorrogou o prazo de inscrição para o edital de auxílio financeiro aos blocos de rua do carnaval de 2027. Os organizadores agora têm até as 18h do dia 13 de outubro de 2026 para solicitar o apoio.

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As inscrições, que são gratuitas, devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do Portal de Serviços – BH Digital. O chamamento público prevê a distribuição de R$ 3,7 milhões para até 115 agremiações carnavalescas já cadastradas na instituição.

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O período oficial da folia na capital mineira em 2027 começará em 23 de janeiro e se estenderá até 14 de fevereiro.

Categorias do auxílio

O aporte financeiro será dividido em três categorias distintas. A Categoria A repassará R$ 43.460 para até 55 blocos, enquanto a Categoria B contemplará 40 agremiações com R$ 25.240 cada. A Categoria C direcionará R$ 15.290 para 20 coletivos.

O edital também prevê um efeito cascata. Caso alguma categoria não atinja o número limite de vagas, o saldo remanescente poderá ser redistribuído para os grupos seguintes ou de maior valor.

Exigências para inscrição

Podem pleitear a verba pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que sejam sediadas ou residentes em Belo Horizonte. É obrigatório que os blocos já estejam previamente cadastrados na Belotur e cada proponente pode representar apenas uma agremiação.

A regulamentação proíbe a participação de Microempreendedores Individuais (MEI), pessoas com débitos com a administração pública ou com prestações de contas rejeitadas. Servidores públicos municipais e entidades como igrejas, clubes e sindicatos também não podem participar.

Na avaliação técnica, os projetos precisam atingir uma pontuação mínima de 26 pontos, de um total de 38. Serão avaliados quesitos como ações de sustentabilidade, diversidade, presença digital ativa, autoria e realização de desfiles em regiões descentralizadas.

Obrigações e prestação de contas

Os blocos contemplados deverão divulgar as marcas institucionais da prefeitura e da Belotur em suas redes sociais e em materiais físicos durante o desfile. Também será necessária a citação sonora da parceria e a adesão à campanha social "Quebre o Silêncio", contra a violência sexual.

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As despesas permitidas com o recurso podem ser comprovadas com notas fiscais emitidas a partir de 18 de agosto. Gastos com alimentação e bebidas não alcoólicas têm um limite de 5% do valor total recebido. A prestação de contas digital deverá ser enviada até 22 de março de 2027.