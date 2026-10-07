Tempo em BH: confira a previsão na capital para esta quarta (7/10)
Inmet prevê máxima de 31°C; cinco regiões seguem sob risco geológico forte
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Belo Horizonte deve ter tempo mais firme na manhã desta quarta-feira (7/10), mas a chuva deve voltar ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde.
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À noite, a instabilidade perde força, mas ainda há possibilidade de chuva isolada em meio a muitas nuvens.
A temperatura mínima prevista é de 17°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 31°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.
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Cinco regiões sob risco geológico forte
Por causa dos volumes de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste até esta quarta-feira.
A recomendação é que a população fique atenta à saturação do solo e a sinais que possam indicar problemas em imóveis ou movimentações do terreno. Há risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.
Chuva já supera média de outubro em três regiões
A média climatológica de chuva para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 mm. Os acumulados informados pela Defesa Civil mostram que três regiões já ultrapassaram esse volume.
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A Região Oeste acumula 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média climatológica mensal. Na Centro-Sul, foram registrados 122,6 mm (111,4%), enquanto a Noroeste chegou aos 118,4 mm (107,5%).
Confira os acumulados:
- Barreiro: 100,5 mm (91,3%)
- Centro-Sul: 122,6 mm (111,4%)
- Hipercentro: 91,2 mm (82,8%)
- Leste: 75 mm (68,1%)
- Nordeste: 83,8 mm (76,1%)
- Noroeste: 118,4 mm (107,5%)
- Norte: 59,2 mm (53,8%)
- Oeste: 133,6 mm (121,3%)
- Pampulha: 64,6 mm (58,7%)
- Venda Nova: 52 mm (47,2%)