Tempo em BH: confira a previsão na capital para esta quarta (7/10)

Belo Horizonte deve ter tempo mais firme na manhã desta quarta-feira (7/10), mas a chuva deve voltar ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde.

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À noite, a instabilidade perde força, mas ainda há possibilidade de chuva isolada em meio a muitas nuvens.

A temperatura mínima prevista é de 17°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 31°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

Cinco regiões sob risco geológico forte

Por causa dos volumes de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste até esta quarta-feira.

A recomendação é que a população fique atenta à saturação do solo e a sinais que possam indicar problemas em imóveis ou movimentações do terreno. Há risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Chuva já supera média de outubro em três regiões

A média climatológica de chuva para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 mm. Os acumulados informados pela Defesa Civil mostram que três regiões já ultrapassaram esse volume.

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A Região Oeste acumula 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média climatológica mensal. Na Centro-Sul, foram registrados 122,6 mm (111,4%), enquanto a Noroeste chegou aos 118,4 mm (107,5%).

Confira os acumulados: