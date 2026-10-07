O que se sabe sobre a dinâmica do acidente na BR-040

Uma possível falha no sistema de freios de uma carreta está entre os elementos que devem ajudar a explicar o grave acidente que envolveu dezenas de veículos na manhã desta quarta-feira (7/10), no km 548 da BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A hipótese inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o veículo tenha perdido a capacidade de reduzir a velocidade e atingido outros automóveis que trafegavam pela rodovia, dando início a uma sequência de colisões. A dinâmica, no entanto, ainda será esclarecida pela perícia.

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O acidente aconteceu por volta das 9h15, no sentido Belo Horizonte. O motorista da carreta foi identificado pelo primeiro nome como Rodolfo. Segundo informações obtidas no local, a suspeita inicial é de que tenha ocorrido um problema nos freios do veículo. A carreta será periciada, e a análise deverá verificar as condições mecânicas do caminhão, especialmente do sistema de frenagem.

O Corpo de Bombeiros contabilizou 28 veículos, sendo seis pesados e 22 leves na dinâmica do acidente. Entre os veículos envolvidos estavam uma carreta, um Jeep Compass, um guincho e duas BMWs. Eles acabaram atingidos em sequência após a colisão inicial, de acordo com a dinâmica apurada até o momento.

Carreta será periciada

A perícia do caminhão será um dos principais elementos para esclarecer o que provocou o acidente. A análise deverá verificar se houve uma falha no sistema de frenagem e, caso o problema seja confirmado, qual foi sua origem.

A avaliação pode incluir as condições dos componentes responsáveis pela frenagem e outros elementos mecânicos do veículo.



Também deverão ser considerados outros vestígios encontrados na rodovia e nos veículos envolvidos.

Motorista não apresentava sinais de embriaguez

Segundo os agentes da PRF, que acompanhou a ocorrência, o motorista da carreta não apresentava sinais aparentes de embriaguez. Não foi realizado, até o momento, teste com etilômetro que pudesse medir a concentração de álcool no organismo.

A ausência do teste, entretanto, não permite afirmar que o motorista não havia consumido álcool. A confirmação ou o descarte da hipótese depende de exame ou procedimento de fiscalização adequado.

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