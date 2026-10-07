Com avanço do surto de sarna, Lagoa Santa suspende aulas nas escolas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), anunciou a suspensão das atividades escolares nesta quinta (8/10) e sexta-feira (9) devido ao surto de escabiose, também conhecida como sarna humana, no município. Até essa terça-feira (6) a cidade já somava 191 casos notificados.

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Segundo o comunicado, a medida visa atender solicitações de pais e responsáveis que apresentaram angústia e preocupação com a situação. Com a suspensão e o recesso escolar previsto para a próxima semana, entre os feriados dos dias 12 e 15 de outubro, o retorno das aulas deve acontecer somente no dia 19.

“Embora o fechamento das unidades escolares não constitua, isoladamente, uma recomendação técnica de rotina dos órgãos de controle para o manejo da escabiose, o município optou, neste momento pela paralisação temporária das atividades escolares como medida adicional de precaução e apoio às ações de controle da situação epidemiológica”, dia a nota.

O comunicado ainda afirma que para interromper a transmissão da sarna, é importante que as famílias observem atentamente o aparecimento de sintomas e, diante de coceira intensa, lesões na pele ou qualquer sinal sugestivo da doença, procurem uma unidade de saúde.

“O tratamento adequado, associado aos cuidados com roupas, roupas de cama, toalhas, objetos de uso pessoal e contatos físicos com pessoas próximas, é essencial para evitar novas transmissões e reinfestações. Caso esses cuidados não sejam adotados durante o período de afastamento, existe o risco de que crianças anda sintomáticas ou sem tratamento retornem às escolas no dia 19 de outubro, favorecendo nova transmissão e possível aumento do número de casos”

A prefeitura também passou a divulgar boletins epidemiológicos diários com o objetivo de acompanhar o cenário da doença, orientar as ações das equipes de saúde e educação, assim como adotar medidas de prevenção e controle caso seja necessário. O boletim epidemiológico de escabiose será divulgado diariamente.

Na quarta-feira passada (30/9), a Prefeitura de Lagoa Santa havia informado que 21 casos de escabiose haviam sido confirmados entre alunos e uma professora. Com isso as aulas na Escola Municipal Mércia Margarida Maria foram suspensas pelos dois dias seguintes. De acordo com a prefeitura, ao longo desses dois dias sem atividades foram realizadas a higienização completa de todos os ambientes da escola, a dedetização das instalações e a limpeza e sanitização da caixa d'água.

Histórico de sarna humana em Minas

Em 5 de setembro deste ano o Estado de Minas informou que Alfenas, no Sul de Minas, enfrentava um surto de escabiose e já teria registrado mais de 150 casos da doença desde o fim de agosto, quando a prefeitura criou um comitê de enfrentamento e monitoramento.

Somente na rede municipal de ensino 50 casos foram confirmados de alunos e funcionários em cinco escolas. De acordo com o Executivo Municipal, seguindo as orientações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais, apenas duas escolas tiveram atividades suspensas por um período de sete dias, como medida preventiva. Nas demais, as atividades seguiram normalmente e apenas os alunos e servidores infectados foram afastados.

Além disso, a Prefeitura de Alfenas suspendeu o desfile de Sete de Setembro como medida preventiva de controle de transmissão da doença.

No dia 28 do mesmo mês aulas de um Centro de Educação Infantil de Andradas, no Sul de Minas, foram suspensas por 72 horas após a identificação de sete casos suspeitos de escabiose. A medida foi adotada pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação, como precaução para conter uma possível transmissão da doença e permitir a higienização e desinfecção da unidade.

Já no dia 1º de outubro, o número de casos na cidade subiu para dezesseis em três unidades de educação infantil. Os pais e responsáveis foram orientados a levar crianças com sinais ou sintomas compatíveis com escabiose a uma unidade de saúde para avaliação médica. O município de Andradas também determinou que profissionais da saúde fizessem inspeções nas salas de aula e que os profissionais da educação passassem por um treinamento de capacitação.

O que é a escabiose?

A escabiose é uma infecção parasitária causada por um ácaro que se instala nas camadas superficiais da pele para depositar ovos, provocando intensa reação alérgica e coceira. Entre os sintomas também estão o aparecimento de pequenas lesões ou bolhas na pele nas áreas com maior calor e umidade como axilas, virilha, dobras, entre os dedos.

A doença é transmitida de pessoa para pessoa, por contato prolongado ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis. A sarna que acomete animais não é a mesma que acomete seres humanos.

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O tratamento é feito por meio de medicamentos de uso tópico e oral. Também é necessário fazer a higienização do ambiente para evitar reincidência da doença.