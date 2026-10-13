BH: Regionais registram ventania e mais de 20% da chuva prevista para o mês
Precipitações atingiram todas as 10 regionais da capital mineira na noite desta terça-feira (13/10), com diferentes intensidades
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Entre as 19h e as 20h desta terça-feira (13/10), duas das 10 regionais de Belo Horizonte registraram mais de 20% do volume de chuva previsto para todo o mês. Na Região Centro-Sul, o volume acumulado durante esse período foi de 26 mm, que corresponde a 23,6% da média histórica de outubro, que é de 110,1 mm. Na Pampulha, o índice pluviométrico foi de 22,2 mm, ou cerca de 20,2% do total.
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Além do elevado volume de chuva, a Pampulha também registrou fortes ventos, que chegaram à velocidade de 52,5 km/h. Na regional Centro-Sul, a ventania foi bem menos intensa, de 28,8 km/h. Os dados são da Defesa Civil do município.
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Todas as demais regionais de Belo Horizonte também registram chuva na noite desta terça, ainda que com menor intensidade. Em algumas delas, o volume acumulado durante todo o mês já superou a média histórica. Confira os valores:
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Acumulado de chuvas das 19h às 20h desta terça (13/10)
- Barreiro: 10,8 mm (9,8%)
- Centro Sul: 26,0 mm (23,6)
- Hipercentro: 6,6 mm (6,0%)
- Leste: 2,2 mm (2,0%)
- Nordeste: 18,0 mm 16,3%)
- Noroeste: 9,6 mm (8,7%)
- Norte: 4,8 mm (4,4%)
- Oeste: 11,6 mm (10,5%)
- Pampulha: 22,2 mm (20,2%)
- Venda Nova: 5,4 mm (4,9%)
Acumulado de chuvas em outubro, até às 20h desta terça (13/10)
- Barreiro: 103,7 mm (94,2%)
- Centro Sul: 151,9 mm (138,0%)
- Hipercentro: 101,0 mm (91,7%)
- Leste: 85,8 mm (77,9%)
- Nordeste: 90,2 mm (81,9%)
- Noroeste: 132,2 mm (120,1%)
- Norte: 67,0 mm (60,9%)
- Oeste: 144,0 mm (130,8%)
- Pampulha: 82,4 mm (74,8%)
- Venda Nova: 60,6 mm (55,0%)
De acordo com o órgão, precipitações acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora devem atingir a capital mineira até as 8h de quarta-feira (14/10). Por causa das condições meteorológicas, o órgão recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.