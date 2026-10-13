Inmet emite alerta para queda de granizo e temporal para 12 regiões de MG

Doze regiões de Minas, incluindo a Metropolitana, estão em alerta para queda de granizo, chuvas fortes e ventania. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 23h59min desta terça-feira (13/10).

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Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Instruções do Inmet:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Regiões de Minas sob alerta:

Norte de Minas

Jequitinhonha

Vale do Mucuri

Triângulo Mineiro

Alto Paranaíba

Central Mineira

Metropolitana de Belo Horizonte

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Sul e Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Zona da Mata

*Estagiária sob supervisão