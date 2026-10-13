Inmet emite alerta para queda de granizo e temporal para 12 regiões de MG
Região Metropolitana de Belo Horizonte está incluída no aviso da Inmet, que é válido até a meia-noite desta terça-feira
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Doze regiões de Minas, incluindo a Metropolitana, estão em alerta para queda de granizo, chuvas fortes e ventania. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 23h59min desta terça-feira (13/10).
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Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.
O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Instruções do Inmet:
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Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
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Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
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Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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Regiões de Minas sob alerta:
- Norte de Minas
- Jequitinhonha
- Vale do Mucuri
- Triângulo Mineiro
- Alto Paranaíba
- Central Mineira
- Metropolitana de Belo Horizonte
- Vale do Rio Doce
- Oeste de Minas
- Sul e Sudoeste de Minas
- Campo das Vertentes
- Zona da Mata
*Estagiária sob supervisão