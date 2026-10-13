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Inmet emite alerta para queda de granizo e temporal para 12 regiões de MG

Região Metropolitana de Belo Horizonte está incluída no aviso da Inmet, que é válido até a meia-noite desta terça-feira

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
13/10/2026 12:43

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Chuva em BH: Região Oeste já tem 91% do esperado para todo o mês
Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana estão incluídas no alerta de granizo e temporal do Inmet para esta terça crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Doze regiões de Minas, incluindo a Metropolitana, estão em alerta para queda de granizo, chuvas fortes e ventania. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é válido até as 23h59min desta terça-feira (13/10).

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Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

O alerta indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Instruções do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Regiões de Minas sob alerta: 

  • Norte de Minas
  • Jequitinhonha
  • Vale do Mucuri
  • Triângulo Mineiro
  • Alto Paranaíba
  • Central Mineira
  • Metropolitana de Belo Horizonte
  • Vale do Rio Doce
  • Oeste de Minas
  • Sul e Sudoeste de Minas
  • Campo das Vertentes
  • Zona da Mata 

*Estagiária sob supervisão 

Tópicos relacionados:

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