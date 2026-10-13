Homem é morto a tiros na porta de bar na Grande BH

Um homem de 40 anos foi morto a tiros na Rua São João, no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quatro homens, com idades de 19, 20 e 30 anos, foram presos, suspeitos de envolvimento no crime.

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Segundo a esposa da vítima, os dois estavam em um bar/restaurante quando o homem foi até a porta do estabelecimento. Nesse momento, os suspeitos, que estavam em um Fiat Mobi branco, efetuaram disparos contra a vítima.

Após o crime, a Polícia Militar iniciou uma operação de cerco e bloqueio para localizar os suspeitos. Durante as buscas, os militares visualizaram o veículo, que desviou para uma rua. Três dos quatro ocupantes saíram do carro e fugiram a pé.

De acordo com as informações da ocorrência, os militares efetuaram disparos para preservar a própria integridade física. Durante a ação, uma arma caiu e os suspeitos continuaram fugindo.

O motorista do veículo foi localizado e preso. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com 15 munições. Em uma bolsa preta, também foram encontrados 12 cartuchos de calibre .357 e um cartucho de calibre .45.

Outro suspeito foi localizado após entrar em uma residência para se esconder. Segundo a Polícia Militar, após denúncias de vizinhos, os militares foram até o imóvel e prenderam o homem. Antes de se entregar, ele danificou o próprio celular.

Os outros dois suspeitos foram presos enquanto corriam pela rua. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice