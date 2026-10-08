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ATROPELAMENTO

Oficial de Justiça é atropelado ao cumprir mandado no Santa Lúcia, em BH

Vítima tentava cumprir mandado de busca e apreensão de veículo no Bairro Santa Lúcia; motorista fugiu e não havia sido preso

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/10/2026 07:28 - atualizado em 08/10/2026 07:29

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Oficial tentava impedir fuga de carro e acabou sendo atropelado na capital mineira
Oficial tentava impedir fuga de carro e acabou sendo atropelado na capital mineira crédito: Google Street View/Reprodução

Um oficial de Justiça de 27 anos foi atropelado quando tentava cumprir um mandado de busca e apreensão de um veículo na tarde dessa quarta-feira (7/10), no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 15h55, na Rua Medusa.

O oficial foi até o endereço para cumprir a ordem judicial de apreensão de um veículo. Ao chegar ao local, encontrou o motorista saindo da garagem com o automóvel.

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Na tentativa de impedir que o condutor fugisse, o oficial se posicionou à frente do carro. No entanto, o motorista avançou com o veículo, atingiu as pernas da vítima e fugiu em seguida.

Mesmo ferido, o oficial conseguiu caminhar por aproximadamente 20 m, mas caiu devido às dores na coluna e nas pernas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros. Segundo as informações da ocorrência, não foram constatadas fraturas na avaliação inicial.

A vítima foi encaminhada ao Hospital João XXIII para atendimento médico.

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A Polícia Militar identificou o veículo e o suspeito do atropelamento, mas o motorista não havia sido preso até o encerramento da ocorrência.

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