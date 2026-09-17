Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Advogado, que mandou matar a ex, promotora de Justiça, tem pena aumentada

TJMG aumentou o tempo de prisão para Artur Campos Rezende, que encomendou a morte da ex-esposa Lilian Hermógenes da Silva, promotora de Justiça em Contagem

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/09/2026 22:28

compartilhe

×
Advogado condenado pela morte da promotora do Ministério Público de Contagem Lilian Hermógenes da Silva foi preso oito anos depois do crime
Advogado condenado pela morte da promotora do Ministério Público de Contagem Lilian Hermógenes da Silva foi preso oito anos depois do crime crédito: Divulgação/MPMG e Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve as condenações de Artur Campos Rezende e Alisson Caldeira de Oliveira pelo assassinato da promotora de Justiça Lilian Hermógenes da Silva, morta a tiros em 2016, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em julgamento realizado nesta quarta-feira (16/9), o Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado elevou a pena de Artur, apontado como mandante do crime, para 31 anos de prisão. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pena havia sido fixada pelo Tribunal do Júri em 24 anos, dois meses e 20 dias de reclusão. O aumento foi determinado após o relator da apelação criminal, juiz convocado Mauro Riuji Yamane, considerar negativas a culpabilidade e as consequências do crime.

Leia Mais

Segundo o magistrado, houve premeditação para a execução do homicídio. Ele também destacou que dois filhos menores do casal ficaram desamparados e traumatizados com a morte da mãe e o fato de o próprio pai ter sido apontado como mandante do assassinato.

Alisson Caldeira de Oliveira, apontado como executor direto do homicídio e responsável pelo roubo da motocicleta utilizada na ação, teve a condenação mantida em 23 anos e quatro meses de reclusão, oito meses e 16 dias de detenção, além de 42 dias-multa.

Já Thiago Rodrigues dos Santos, que também respondia pelo crime, foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Os jurados entenderam que não havia elementos suficientes para comprovar a participação dele no assassinato e nos demais crimes.

Relembre o caso

Lilian Hermógenes trabalhava na Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e foi morta a tiros enquanto saía de casa, no cruzamento da Avenida General David Sarnoff com a Rua Joaquim Laran, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, em 23 de agosto de 2016. Uma dupla atirou nela e levou a bolsa da vítima para simular um crime de latrocínio.

Segundo as investigações, o ex-companheiro foi o mandante do crime por não aceitar o fim do relacionamento, que durou cerca de 20 anos. A vítima tinha uma medida protetiva de urgência contra ele por causa das ameaças.

De acordo com a denúncia, a mulher sofreu por anos violências físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Ainda conforme a promotoria, o advogado vivia envolvido em dívidas e se ancorava financeiramente na companheira. Por isso, o divórcio representava uma ameaça à sua vida financeira.

Lilian foi uma mulher que nasceu em uma família humilde, sendo a caçula de seis filhos. Segundo o MPMG, foi a vontade de estudar que a fez cursar letras, sendo a primeira da família a concluir o ensino superior. Na vida adulta, passou no concurso do MP com muito esforço, já que conciliava os estudos com o trabalho, o cuidado dos filhos e da casa.

Ela deixou dois filhos que, na época do crime, tinham 9 e 12 anos. O ex-marido e um dos assassinos foram condenados a 24 e 23 anos de prisão, respectivamente, em setembro de 2022.

Defesa pediu anulação do júri

As defesas recorreram da decisão do Tribunal do Júri. A defesa de Artur alegou cerceamento de defesa, negativa de autoria e que o veredicto seria contrário às provas apresentadas no processo.

Já os advogados de Alisson questionaram a votação dos quesitos, negaram a autoria e apresentaram um álibi segundo o qual ele estaria em um sítio em Matozinhos, na Grande BH, no dia e horário do homicídio.

O relator, porém, rejeitou os pedidos de anulação. Segundo Mauro Riuji Yamane, a anulação de um julgamento pelo Tribunal do Júri somente é possível quando o veredicto é arbitrário e completamente desvinculado das provas produzidas no processo.

No caso, o magistrado entendeu que os jurados escolheram uma das versões plausíveis apresentadas durante o julgamento, respaldada por depoimentos e provas periciais. Por isso, considerou que a decisão deveria ser preservada.

Em relação a Alisson, o relator também considerou que o Conselho de Sentença agiu dentro de sua competência constitucional ao rejeitar o álibi apresentado pela defesa. Entre os elementos considerados pelos jurados estavam o reconhecimento fotográfico feito por uma vítima do roubo e depoimentos de testemunhas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os desembargadores Wanderley Paiva e José Luiz de Moura Faleiros acompanharam o voto do relator.

Tópicos relacionados:

advogado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay