Zoo de BH: morre chimpanzé Serafim; primata tinha 38 anos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, no início da noite desta quinta-feira (17/9), a morte do chimpanzé Serafim, um dos animais mais antigos do Zoológico de Belo Horizonte. O primata, de 38 anos, foi submetido a um procedimento de eutanásia após o agravamento irreversível do quadro de saúde. Serafim estava internado desde 25 de agosto no Hospital Veterinário do Zoo de BH.

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Serafim era portador de diabetes crônica tipo 2, dependente de insulina, e vasculopatia – condição vascular associada à doença que fragilizava sua saúde.

Nos últimos dias, o chimpanzé apresentou um quadro severo de hipoglicemia, seguido de comprometimento neurológico. Exames de tomografia e ressonância magnética realizados nessa quarta-feira (16/9) identificaram uma lesão cerebral.

Segundo a PBH, diante do agravamento do quadro e da impossibilidade de controlar possíveis dores, uma comissão técnica formada por especialistas da PBH e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) avaliou a situação e orientou pela interrupção do sofrimento do animal.

O procedimento foi realizado nesta quinta-feira, de forma tranquila e sob acompanhamento veterinário, de acordo com a prefeitura.

Mais de 26 anos no Zoo de BH

Serafim chegou ao Zoológico de Belo Horizonte há mais de 26 anos e passou a integrar a história do espaço. Desde o diagnóstico de diabetes, em 2016, recebia acompanhamento diário de uma equipe especializada, com monitoramento da glicose, aplicação de medicamentos e alimentação personalizada.

Na nota publicada nesta quinta-feira, a PBH destacou o trabalho dos profissionais que acompanharam o chimpanzé ao longo dos anos e o carinho das pessoas que conviveram com ele.

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"Serafim completaria 39 anos e deixa uma história marcada pelo cuidado, pela dedicação das equipes do Zoo e pelo carinho de quem conviveu com ele ao longo de tantos anos", informou a prefeitura.