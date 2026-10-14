Assine
overlay
Início Gerais
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

PM da reserva suspeito de matar policial penal continuará preso

Decisão judicial converteu a prisão em flagrante em preventiva durante audiência de custódia nessa terça-feira (13/10)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/10/2026 17:04

compartilhe

×
O policial penal Wellington Silvio da Costa, de 50 anos, morreu baleado nessa segunda-feira (12/10)
O policial penal Wellington Silvio da Costa, de 50 anos, morreu baleado nessa segunda-feira (12/10) crédito: Redes Sociais/Reprodução

O policial militar da reserva, investigado por matar o policial penal Wellington Silvio da Costa, de 50 anos, em um bar, no Bairro Casa Branca, na Região Leste de Belo Horizonte, teve a prisão preventiva decretada. O PM, identificado como Ronei Wanderson Rodrigues de Souza, passou por audiência de custódia nessa terça-feira (13/10), quando a prisão em flagrante foi convertida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na decisão, a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, da Central de Audiências de Custódia (Ceac) da Comarca da Capital, argumentou que a gravidade dos fatos justificava a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública. Segundo ela, a dinâmica dos fatos requer esclarecimentos e, para isso, é necessário o aprofundamento das investigações.

"Sobreleva notar que a legítima defesa exige a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, direito cuja configuração depende da análise do contexto fático e das circunstâncias concretas em que ocorreu a ação", destacou a magistrada em sua decisão.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ronei Wanderson foi encontrado pelos policiais militares portando duas armas de fogo, conforme informações do Auto de Prisão em Flagrante. Questionado, ele relatou que estava conversando com o dono do bar e, ao caminhar em direção à saída, foi abordado pela vítima. Ele ainda disse que, o policial penal teria iniciado o movimento de sacar a arma de fogo da cintura, razão pela qual efetuou um disparo "em legítima defesa". A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento médico.

Tópicos relacionados:

policial prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay