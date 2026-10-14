BH recebe a primeira ordenação em rito maronita na Arquidiocese; entenda

A Arquidiocese de Belo Horizonte receberá a sua primeira ordenação presbiteral em rito maronita, neste domingo (18/10), às 10h. A celebração será aberta para a comunidade e ocorrerá na Paróquia Nossa Senhora do Líbano, na Rua Pouso Alegre, 659, no Bairro Floresta, na Região Leste da capital mineira.

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A liturgia, celebrada em siríaco, derivada do aramaico (a língua de Jesus) é marcada por orações, cantos e símbolos dessa tradição oriental. No evento, será ordenado sacerdote, pela imposição das mãos de dom Edgard Madi, bispo maronita do Brasil, o diácono André Miatello.

Sobre o rito e a Igreja Maronita

A Igreja Maronita é uma igreja de direito próprio, com hierarquia e normas próprias, e o rito maronita é a tradição que ela celebra e conserva. A igreja é governada por seu patriarca e seus bispos, em plena comunhão com o papa Leão XIV.

Em 2011, após ser eleito pelos seus pares, o libanês Béchara Pierre Raï, atualmente com 86 anos, foi confirmado pelo então papa Bento XVI como o patriarca católico maronita de Antioquia.

Segundo teólogos, a Igreja Maronita é a única igreja oriental que permaneceu em plena comunhão com a Igreja Católica Romana ao longo dos séculos Também é a única igreja chamada com o nome de um santo, São Maron, monge que viveu entre os séculos IV e V, na região da Síria.

O rito religioso é uma tradição litúrgica e espiritual da da própria Igreja Maronita, que se desenvolveu na tradição siríaca de Antioquia e tem seu principal centro histórico no Líbano.

O evento contará com orações, cantos e símbolos que marcaram a tradição desde sua origem.

Serviço







Local: Paróquia Nossa Senhora do Líbano - Rua Pouso Alegre, 659 – Floresta;

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Horário: 10h;



Entrada gratuita.