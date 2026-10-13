Adenocarcinoma pulmonar descoberto no Papa tem alta chance de cura precoce

O papa Leão XIV foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar após passar por uma cirurgia nesta terça-feira (13/10), no Hospital Gemelli, em Roma. Segundo boletim médico divulgado pelo Vaticano, o procedimento durou cerca de 90 minutos, foi realizado sem complicações e resultou na retirada do lobo inferior do pulmão direito. O pontífice permanece internado para recuperação, e seus compromissos públicos estão suspensos até 20 de outubro.

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O diagnóstico foi confirmado por meio de exame do tecido retirado durante a operação. Embora o nódulo tenha sido identificado em uma fase considerada inicial e estivesse localizado, a extensão da doença e a eventual necessidade de tratamentos complementares dependem da avaliação médica, incluindo a análise dos linfonodos.

O que é adenocarcinoma pulmonar

O adenocarcinoma pulmonar é o tipo mais comum de câncer de pulmão. Ele se origina em células glandulares, responsáveis, entre outras funções, pela produção de muco. Esse tumor pode surgir nas regiões periféricas dos pulmões e atingir tanto fumantes quanto pessoas que nunca fumaram.

O comportamento da doença varia de acordo com características do tumor e o estágio em que é diagnosticada. Quando identificada em fase inicial e ainda localizada, pode ser tratada com intenção curativa por meio de cirurgia. No entanto, o prognóstico depende de fatores como a extensão do tumor, o comprometimento de linfonodos e a presença ou não de disseminação para outras partes do organismo.

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O adenocarcinoma integra o grupo dos tumores pulmonares de células não pequenas. Em alguns casos, a doença não provoca sintomas nas fases iniciais e é descoberta durante exames de imagem realizados por outros motivos ou no acompanhamento de alterações pulmonares. A detecção precoce pode ampliar as possibilidades de tratamento.

Como funciona a cirurgia para retirar o tumor

O papa foi submetido a uma cirurgia torácica com técnica videoassistida. Segundo o boletim médico do Vaticano, os cirurgiões retiraram o lobo inferior do pulmão direito, região em que estava localizada a lesão.

Diferentemente das cirurgias convencionais de tórax aberto, a abordagem videoassistida utiliza pequenas incisões e uma câmera que permite visualizar a área operada. A técnica pode reduzir o trauma cirúrgico e favorecer a recuperação, embora os resultados dependam das condições clínicas do paciente e da complexidade do procedimento.

A retirada de um lobo pulmonar é chamada de lobectomia. A cirurgia pode ser indicada para tumores localizados, quando a equipe médica avalia que o procedimento é apropriado para remover a lesão com margens adequadas.

A análise dos linfonodos também é importante para determinar se existem sinais de disseminação da doença. Os resultados ajudam a estabelecer o estágio do câncer e a avaliar se há indicação de tratamentos adicionais, como quimioterapia ou outras terapias oncológicas.

Quais são os cuidados durante a recuperação

Após uma cirurgia pulmonar, a recuperação exige acompanhamento médico e monitoramento da função respiratória. Entre os cuidados que podem fazer parte do período pós-operatório estão:

Fisioterapia respiratória: exercícios que ajudam a expandir os pulmões e a melhorar a ventilação.

Mobilização gradual: retomada progressiva de movimentos e caminhadas, conforme a orientação médica, para reduzir o risco de complicações relacionadas à imobilidade.

Controle da dor: uso de medicamentos para permitir uma respiração adequada e facilitar a recuperação.

Monitoramento clínico: acompanhamento da oxigenação, da função pulmonar e de possíveis complicações.

Repouso e retorno gradual às atividades: restrição temporária de esforços físicos, de acordo com a evolução do paciente e a recomendação da equipe médica.

O tempo de recuperação varia conforme a extensão da cirurgia, as condições de saúde do paciente e a ocorrência de complicações. No caso de Leão XIV, o Vaticano informou que o procedimento foi bem-sucedido e não apresentou complicações imediatas.

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A análise do material retirado durante a operação, especialmente dos linfonodos, será importante para esclarecer a extensão da doença e orientar as decisões sobre o tratamento. A necessidade de quimioterapia ou de outras terapias complementares não deve ser presumida antes da conclusão dessa avaliação.