Bebê nasce em parto de emergência na BR-381, em Sabará

A equipe de resgate da concessionária Nova 381 realizou um parto de emergência no trecho de Sabará da BR-381, em Minas Gerais. O pequeno Heitor Lucas nasceu dentro da ambulância após os familiares constatarem a impossibilidade de chegar a uma unidade hospitalar a tempo.

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O socorro começou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (14/10), quando a cunhada da gestante Yenia Adrielle Brito De Oliveira, de 30 anos, procurou a base operacional situada no quilômetro 438.

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A equipe médica na viatura contou com os socorristas Jordania Paula da Silva e Celestrino Gomes Neto, além de Poliane Keiller de Souza. O trabalho na ambulância transcorreu com estabilidade. "Foi um nascimento muito tranquilo. Trabalho há anos em resgate e é o primeiro parto que faço na rodovia. Para mim é uma sensação única, o momento é muito especial, testemunhar uma nova vida chegando", declarou Jordania.

Logo após o parto, os socorristas levaram mãe e bebê para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, onde ambos receberam acompanhamento médico pós-parto. Na maternidade, Yenia expressou gratidão pelo suporte recebido na rodovia. "Quero agradecer pelo apoio prestado pela equipe. Foram muito profissionais e humanos. Isso fez toda a diferença para ver meu filho nascer em uma condição diferente da que esperava, mas com total tranquilidade."

Segundo parto na rodovia registrado em poucas semanas

A chegada de Heitor Lucas marcou o segundo nascimento assistido pela concessionária naquele período. A ocorrência anterior havia mobilizado o grupo de resgate em 10 de setembro de 2026, quando outra gestante precisou de intervenção imediata durante uma viagem intermunicipal.

Nesse episódio anterior, o casal Nádia Micaela Gomes e Walisson de Oliveira Dias saiu de Belo Oriente em direção ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O marido parou o automóvel perto da base 03 do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) às 18h03 e comunicou o trabalho de parto avançado.

A equipe do Atendimento Pré-Hospitalar (APH), formada por Douglas Reis Fernandes de Souza, Luiz Filipe da Silva Marins e Alexia Giovana Barcelos da Silva, iniciou a assistência às 18h04. Os profissionais colocaram a gestante na ambulância, aferiram os sinais vitais e prepararam os instrumentos médicos para a intervenção durante o deslocamento.

O bebê começou a nascer durante o trajeto pela região do Bairro Cariru, impedindo a chegada prévia ao hospital. O parto ocorreu dentro da viatura às 18h28 com o nascimento de Anaelise, enquanto o pai acompanhava o trajeto em outro carro.

A recém-nascida e a mãe receberam os primeiros socorros na pista antes da transferência definitiva para o hospital de destino. A mãe comemorou o apoio prestado pelos socorristas. "A equipe foi bastante prestativa. Recebi todos os cuidados, não tenho a reclamar. Minha filha nasceu saudável, com 3,7 kg", relatou Nádia.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.