Bebê nasce dentro de ambulância após atendimento na BR-381

Uma viagem até o hospital terminou com um nascimento inesperado de um atendimento que começou na BR-381. Anaelise nasceu dentro de uma Unidade de Resgate da concessionária Nova 381, nessa quinta-feira (10/9), enquanto a mãe, Nádia Micaela Gomes, de 27 anos, era levada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, no Vale do Aço.

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Foi o primeiro parto realizado por uma equipe da concessionária desde que assumiu a operação do trecho. Nádia e o marido, Walisson de Oliveira Dias, são de Belo Oriente e seguiam de carro para o hospital. Por volta das 18h03, próximo à base 03 do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), em Santana do Paraíso, Walisson precisou parar o veículo porque a mulher estava em trabalho de parto.

Ele explicou uma funcionária da concessionária o que acontecia, que percebeu a situação e acionou o Centro de Controle de Operações (CCO). Uma equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) foi enviada para socorrer a gestante.

Às 18h04, apenas um minuto depois do primeiro acionamento, Nádia foi colocada na Unidade de Resgate. Os profissionais verificaram os sinais vitais e prepararam o kit para a realização do parto enquanto seguiam em direção ao Hospital Márcio Cunha. O marido acompanhou o deslocamento.

Anaelise não esperou chegar ao hospital

Durante o trajeto, já na região do Bairro Cariru, em Ipatinga, o trabalho de parto evoluiu rapidamente e a equipe precisou realizar o procedimento dentro da Unidade de Resgate.

Anaelise nasceu às 18h28, apenas 25 minutos depois do primeiro pedido de ajuda. “A equipe foi bastante prestativa. Recebi todos os cuidados, não tenho a reclamar. Minha filha nasceu saudável, com 3,7 kg”, contou Nádia.

Douglas Reis Fernandes de Souza, que participou diretamente do atendimento, afirmou que a ocorrência exigiu agilidade e tranquilidade dos profissionais.

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“Estávamos preparados para prestar o atendimento e seguir todas as orientações da regulação médica. A prioridade foi garantir a segurança da mãe e do bebê durante todo o atendimento”, afirmou.