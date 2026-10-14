BH registra 22 ocorrências de danos e desabamentos após temporal

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva que atingiu Belo Horizonte deixou um rastro de danos pela cidade. Entre terça-feira (13/10) e as 14h desta quarta-feira (14/10), a Defesa Civil contabilizou 22 ocorrências relacionadas a problemas estruturais e desabamentos na capita por meio do telefone 199.

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A maior parte dos chamados foi motivada por danos em edificações, com 12 registros. Outros cinco atendimentos foram relacionados a muros danificados. No período, também foram contabilizados três desabamentos de edificações e dois de muros.

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Segundo o balanço do órgão municipal, as regionais Centro-Sul, Leste, Noroeste e Venda Nova foram as que tiveram mais registros, com cinco ocorrências cada.

Temporal provoca apagão

A chuva também foi acompanhada por ventos intensos e descargas atmosféricas, que provocaram o desligamento de duas linhas de transmissão, segundo a Cemig. A ocorrência afetou o fornecimento de energia elétrica na região Centro-Sul e também nas regionais Oeste e Barreiro, além de localidades de Sabará e Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Entre os pontos afetados estavam o Bairro Funcionários, onde a Avenida Afonso Pena ficou sem iluminação pública na altura do cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, e o bairro Santo Antônio, onde moradores relataram falhas no fornecimento.

De acordo com a companhia, o pico da ocorrência foi registrado às 19h28, quando cerca de 320 mil imóveis foram afetados. O sistema foi totalmente recomposto em menos de 30 minutos, com a normalização do fornecimento às 19h57.

Acumulado de chuva em outubro

A Região Centro-Sul lidera o acumulado de chuva em outubro. Até as 6h desta quarta-feira, foram 167,4mm, o equivalente a 152% da média climatológica prevista para o mês, de 110,1mm.

Em segundo lugar aparece a Região Oeste, com 153,2mm, seguida pela Noroeste, com 148,8mm. O Barreiro também ultrapassou a média esperada para outubro, com 116,8 mm acumulados.

Já Venda Nova apresenta o menor acumulado do mês, com 68,2mm. A região Norte também está abaixo do previsto, com 75,8mm.

Os dados são das estações hidrometeorológicas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), divulgados pela Defesa Civil municipal.

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*Estagiária sob supervisão