Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)

Após chuva forte que caiu à noite e durante a madrugada desta quarta-feira (14/10), Belo Horizonte terá o dia com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora.

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Apesar da chuva, o calorão não dará trégua. Segundo a Defesa Civil, o termômetro na capital deve alcançar a marca de 33 °C durante a tarde.

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Comportamento térmico nas diferentes regiões da capital

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a menor temperatura da madrugada ocorreu na Região Oeste, que cravou o índice mínimo oficial da capital. As outras estações também registraram valores amenos entre a madrugada e o início da manhã:

Barreiro: 17,5 °C, às 3h05

Centro Sul: 17,4 °C, às 4h25

Oeste: 16,6 °C, às 5h

Pampulha: 18,3 °C, com sensação térmica de 19,5 °C, às 5h

Venda Nova: 18,9 °C, às 5h45 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Região da Pampulha, o vento e as características locais provocaram uma sensação térmica ligeiramente superior à marca real dos termômetros. O registro de 19,5 °C às 5h mostrou como os fatores urbanos afetam a percepção do tempo, enquanto o Barreiro e a Centro Sul anotaram os menores índices ainda na madrugada.