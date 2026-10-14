Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)
Capital mineira deve ter tarde quente, mas moradores precisam ficar atentos ao risco de temporais com raios e rajadas de vento
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Após chuva forte que caiu à noite e durante a madrugada desta quarta-feira (14/10), Belo Horizonte terá o dia com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora.
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Apesar da chuva, o calorão não dará trégua. Segundo a Defesa Civil, o termômetro na capital deve alcançar a marca de 33 °C durante a tarde.
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Comportamento térmico nas diferentes regiões da capital
Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a menor temperatura da madrugada ocorreu na Região Oeste, que cravou o índice mínimo oficial da capital. As outras estações também registraram valores amenos entre a madrugada e o início da manhã:
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Barreiro: 17,5 °C, às 3h05
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Centro Sul: 17,4 °C, às 4h25
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Oeste: 16,6 °C, às 5h
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Pampulha: 18,3 °C, com sensação térmica de 19,5 °C, às 5h
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Venda Nova: 18,9 °C, às 5h45
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Na Região da Pampulha, o vento e as características locais provocaram uma sensação térmica ligeiramente superior à marca real dos termômetros. O registro de 19,5 °C às 5h mostrou como os fatores urbanos afetam a percepção do tempo, enquanto o Barreiro e a Centro Sul anotaram os menores índices ainda na madrugada.