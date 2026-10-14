Assine
overlay
Início Gerais
CLIMA

Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)

Capital mineira deve ter tarde quente, mas moradores precisam ficar atentos ao risco de temporais com raios e rajadas de vento

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/10/2026 07:29 - atualizado em 14/10/2026 07:29

compartilhe

×
Previsão do tempo em BH: pancadas de chuva a qualquer momento nesta quarta (14/10)
Belo Horizonte sob céu nublado, refletindo as condições climáticas de um dia com calor e alta chance de chuva crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Após chuva forte que caiu à noite e durante a madrugada desta quarta-feira (14/10), Belo Horizonte terá o dia com céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais, a qualquer hora.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar da chuva, o calorão não dará trégua. Segundo a Defesa Civil, o termômetro na capital deve alcançar a marca de 33 °C durante a tarde.

Leia Mais

Comportamento térmico nas diferentes regiões da capital

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a menor temperatura da madrugada ocorreu na Região Oeste, que cravou o índice mínimo oficial da capital. As outras estações também registraram valores amenos entre a madrugada e o início da manhã:

Na Região da Pampulha, o vento e as características locais provocaram uma sensação térmica ligeiramente superior à marca real dos termômetros. O registro de 19,5 °C às 5h mostrou como os fatores urbanos afetam a percepção do tempo, enquanto o Barreiro e a Centro Sul anotaram os menores índices ainda na madrugada.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay