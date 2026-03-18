Vai chover em BH hoje? Confira previsão para esta quarta-feira (18/3)

Belo Horizonte terá um dia de céu parcialmente nublado nesta quarta-feira (18/3), com pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde, segundo a Defesa Civil do município.

A temperatura mínima registrada foi de 19,1°C na Região Oeste da capital e a máxima estimada é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 50% à tarde.



Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 19,2°C, às 3h35

Centro Sul: 19,5°C, às 4h40

Oeste: 19,1°C, com sensação térmica de 19,9°C às 5h

Pampulha: 19,9°C, com sensação térmica de 22,3°C às 2h

Venda Nova: 20,5°C, às 4h30



Recomendações em caso de chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como fica o tempo em Minas Gerais?

Nesta quarta-feira (18/3), as áreas de instabilidade se restringem ao Noroeste e Oeste de Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais regiões do estado, o dia será de variação de nebulosidade, apenas com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas permanecem estáveis e a disponibilidade de umidade mantém a sensação de abafamento em todo o estado.

As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de chuvas intensas, de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com rajadas de ventos ocasionais, entre 40 e 60 km/h, nas regiões Noroeste, Central Mineira e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice