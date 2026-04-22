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PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover? Confira previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (22/4)

Temperatura mínima registrada foi de 15,9 °C e máxima estimada é de 29 °C, segundo a Defesa Civil da capital mineira

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
22/04/2026 09:02

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Veja previsão do tempo para esta quarta-feira (22/4) em BH
Previsão é de que Belo Horizonte possa ter chuva rápida e isolada a partir da tarde desta quarta-feira (22/4) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte terá dia de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta-feira (22/4), segundo a Defesa Civil da capital. Há possibilidade de chuva rápida e isolada a partir da tarde.

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A temperatura mínima registrada foi de 15,9 °C e a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% no período da tarde.


Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 18,0 °C, às 6h35
  • Centro-Sul: 17,1 °C, às 6h35
  • Oeste: 15,9 °C, com sensação térmica de 7,7 °C, às 6h
  • Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 19,1 °C, às 6h
  • Venda Nova: 17,5 °C, às 6h25

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O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).


Como fica o tempo em Minas Gerais?

Nesta quarta-feira (22/4), há uma pequena possibilidade de chuva isolada para a faixa Leste de Minas Gerais, devido ao transporte de umidade oceânica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No restante do estado prevalece tempo estável, sem perspectiva de chuva, com grande variação das temperaturas ao longo do dia.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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