Vai chover? Confira previsão do tempo para BH nesta quarta-feira (22/4)

Belo Horizonte terá dia de céu claro a parcialmente nublado nesta quarta-feira (22/4), segundo a Defesa Civil da capital. Há possibilidade de chuva rápida e isolada a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 15,9 °C e a máxima estimada é de 29 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 40% no período da tarde.



Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,0 °C, às 6h35

Centro-Sul: 17,1 °C, às 6h35

Oeste: 15,9 °C, com sensação térmica de 7,7 °C, às 6h

Pampulha: 18,5 °C, com sensação térmica de 19,1 °C, às 6h

Venda Nova: 17,5 °C, às 6h25

O que fazer em caso de chuva?

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).



Como fica o tempo em Minas Gerais?

Nesta quarta-feira (22/4), há uma pequena possibilidade de chuva isolada para a faixa Leste de Minas Gerais, devido ao transporte de umidade oceânica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No restante do estado prevalece tempo estável, sem perspectiva de chuva, com grande variação das temperaturas ao longo do dia.



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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro