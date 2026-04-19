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Japoneses possuem hábito com guarda-chuva que chama a atenção

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Redação Flipar
  • Curiosamente, em solo japonês, guarda-chuvas e sombrinhas também se transformam em yorishiro, objetos capazes de atrair ou hospedar divindades e espíritos.
    Curiosamente, em solo japonês, guarda-chuvas e sombrinhas também se transformam em yorishiro, objetos capazes de atrair ou hospedar divindades e espíritos. Foto: Imagem Freepik
  • Nesse sentido, essa é uma visão animista, descrita pelo Professor Emérito Tatsuo Danjyo. Ela associa a forma circular do guarda-chuva à alma e sua alça ao pilar por onde descem as entidades.
    Nesse sentido, essa é uma visão animista, descrita pelo Professor Emérito Tatsuo Danjyo. Ela associa a forma circular do guarda-chuva à alma e sua alça ao pilar por onde descem as entidades. Foto: Reprodução do Instagram @tokyographic
  • Essa ideia transforma o objeto cotidiano em um receptáculo espiritual com presença simbólica no ritual e na vida popular.
    Essa ideia transforma o objeto cotidiano em um receptáculo espiritual com presença simbólica no ritual e na vida popular. Foto: Reprodução do Instagram @tokyographic
  • Cabe destacar que, entre os séculos IX e XI, os guarda-chuvas surgiram no Japão não como um meio de proteção contra o clima, mas como um símbolo de autoridade religiosa e política.
    Cabe destacar que, entre os séculos IX e XI, os guarda-chuvas surgiram no Japão não como um meio de proteção contra o clima, mas como um símbolo de autoridade religiosa e política. Foto: Reprodução do Instagram @tokyographic
  • Esse objeto era considerado um longo sashikake-gasa, usado em cerimônias e eventos, incluindo casamentos, com propósitos tanto funcionais quanto simbólicos e segurado por assistentes de elites e dignitários.
    Esse objeto era considerado um longo sashikake-gasa, usado em cerimônias e eventos, incluindo casamentos, com propósitos tanto funcionais quanto simbólicos e segurado por assistentes de elites e dignitários. Foto: - Reprodução do Instagram @tokyographic
  • A partir do século XII, seu uso se espalhou para o povo comum do Japão. Por outro lado, a dimensão espiritual permaneceu, sendo que o guarda-chuva coexistiu com sua função prática, assim como um sinal de proteção, status e conexão com o sagrado.
    A partir do século XII, seu uso se espalhou para o povo comum do Japão. Por outro lado, a dimensão espiritual permaneceu, sendo que o guarda-chuva coexistiu com sua função prática, assim como um sinal de proteção, status e conexão com o sagrado. Foto: Reprodução do X @Kizu_Kagoshima
  • Atualmente, essa dimensão sobrevive em celebrações onde o guarda-chuva atua como um veículo ritual. Uma delas é o Yasurai Matsuri de Kyoto, em abril, quando os participantes utilizam os guarda-chuvas florais para extrair as doenças.
    Atualmente, essa dimensão sobrevive em celebrações onde o guarda-chuva atua como um veículo ritual. Uma delas é o Yasurai Matsuri de Kyoto, em abril, quando os participantes utilizam os guarda-chuvas florais para extrair as doenças. Foto: Imagem de u_gewxp8mpoj por Pixabay
  • Outro festejo é o Hakata Dontaku, de Fukuoka. Por lá, todos os dias 3 e 4 de maio, os imponentes kasaboko concedem saúde e fortuna a qualquer um que passe por baixo desses objetos.
    Outro festejo é o Hakata Dontaku, de Fukuoka. Por lá, todos os dias 3 e 4 de maio, os imponentes kasaboko concedem saúde e fortuna a qualquer um que passe por baixo desses objetos. Foto: Reprodução do X @Japan_Australia
  • Em Okinoshima, durante o Obon, de 13 a 16 de agosto, estruturas de guarda-chuvas são decoradas para abrigar os espíritos dos recém-falecidos. A cada dois anos, eles são reconduzidos à vida através de uma dança processional.
    Em Okinoshima, durante o Obon, de 13 a 16 de agosto, estruturas de guarda-chuvas são decoradas para abrigar os espíritos dos recém-falecidos. A cada dois anos, eles são reconduzidos à vida através de uma dança processional. Foto: Reprodução do X @japanart_ioriya
  • O guarda-chuva faz parte do imaginário cultural e social dos japoneses. Tanto que o kasa y?kai aparece, de forma constante, em pinturas e pergaminhos como
    O guarda-chuva faz parte do imaginário cultural e social dos japoneses. Tanto que o kasa y?kai aparece, de forma constante, em pinturas e pergaminhos como "A Noite do Desfile dos Miríades de Demônios", onde objetos velhos e descartados despertam e vagam. Foto: Reprodução do X @JapanTraCul
  • Os guarda-chuvas tradicionais, feitos de papel e bambu, conhecidos como wagasa, ainda são populares em cerimônias, decoração e como artigos de arte e artesanato.
    Os guarda-chuvas tradicionais, feitos de papel e bambu, conhecidos como wagasa, ainda são populares em cerimônias, decoração e como artigos de arte e artesanato. Foto: Reprodução do X @MobilePunch
  • Os guarda-chuvas chegaram à Grécia e à Itália através das rotas comerciais, mas eram vistos, inicialmente, como um acessório feminino.
    Os guarda-chuvas chegaram à Grécia e à Itália através das rotas comerciais, mas eram vistos, inicialmente, como um acessório feminino. Foto: Reprodução do X @HEY_SMITH_Japan
  • O guarda-chuva chegou Ã  Europa atravÃ©s das rotas comerciais, inicialmente vindo da Ãsia e do Egito com o propÃ³sito de proteger do sol. Este objeto sÃ³ se popularizou como proteÃ§Ã£o contra a chuva no sÃ©culo XVIII, sobretudo com o inglÃªs Jonas Hanway.
    O guarda-chuva chegou Ã  Europa atravÃ©s das rotas comerciais, inicialmente vindo da Ãsia e do Egito com o propÃ³sito de proteger do sol. Este objeto sÃ³ se popularizou como proteÃ§Ã£o contra a chuva no sÃ©culo XVIII, sobretudo com o inglÃªs Jonas Hanway. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @japan
  • Havia uma cultura de que o objeto seria um adorno para as mulheres, muito por conta de serem cheios de rendas e enfeites. Os homens, por sua vez, utilizavam pastas e jornais como objetos de proteção em dias chuvosos.
    Havia uma cultura de que o objeto seria um adorno para as mulheres, muito por conta de serem cheios de rendas e enfeites. Os homens, por sua vez, utilizavam pastas e jornais como objetos de proteção em dias chuvosos. Foto: Imagem de Jason Goh por Pixabay
  • Jonas Hanway foi um comerciante, escritor e filantropo inglês. O primeiro londrino a usar um guarda-chuva e era um notório opositor ao consumo de chá.
    Jonas Hanway foi um comerciante, escritor e filantropo inglês. O primeiro londrino a usar um guarda-chuva e era um notório opositor ao consumo de chá. Foto: Reprodução do X @PaprikaGirl_JP
  • A invenção de guarda-chuvas mais leves e duráveis, como os feitos com nervuras de aço, impulsionou ainda mais sua popularidade.
    A invenção de guarda-chuvas mais leves e duráveis, como os feitos com nervuras de aço, impulsionou ainda mais sua popularidade. Foto: Reprodução do X @HEY_SMITH_Japan
  • Sua evolução se deu com a mudança de materiais, de ossos de baleia para aço e fibra de vidro, e de tecidos de seda para materiais como o náilon, culminando nos modelos dobráveis de bolso e outras inovações.
    Sua evolução se deu com a mudança de materiais, de ossos de baleia para aço e fibra de vidro, e de tecidos de seda para materiais como o náilon, culminando nos modelos dobráveis de bolso e outras inovações. Foto: Reprodução do X @HEY_SMITH_Japan
  • Um tipo de guarda-chuva que permite ao usuário ver o que está acontecendo ao redor é o transparente, sem perder a proteção contra a chuva.
    Um tipo de guarda-chuva que permite ao usuário ver o que está acontecendo ao redor é o transparente, sem perder a proteção contra a chuva. Foto: Reprodução do X @JapanGov
  • O invertido é um modelo mais moderno, que abre e fecha ao contrário, ideal para não molhar o carro ou o interior da casa.
    O invertido é um modelo mais moderno, que abre e fecha ao contrário, ideal para não molhar o carro ou o interior da casa. Foto: Divulgação
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