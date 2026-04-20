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Chuva forte deixa 700 famílias desabrigadas no interior de São Paulo

Municípios de Ibiúna e Piedade, na região de Sorocaba, registraram temporais com ventos intensos, que causaram estragos

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AB
Agência Brasil
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Repórter
20/04/2026 21:55

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Sua casa segura: 7 dicas para proteger o imóvel de chuvas fortes
Chuvas intensas, acompanhadas por ventos fortes, danificaram casas no interior de São Paulo crédito: Freepik

As cidades da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram impactadas por chuva forte no fim de semana. As mais atingidas foram Ibiúna e Piedade, onde houve desabrigados após registro de ventos intensos.

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Segundo a Defesa Civil estadual de São Paulo, 653 famílias foram impactadas em Ibiúna, e mais 50, em Piedade. Foram distribuídos kits de limpeza e higiene, cestas básicas e outros itens para as necessidades pessoais.

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Além de Ibiúna e Piedade, outras cidades da região, como Itu e a Sorocaba também registraram problemas em decorrência dos temporais, como quedas de árvores e vias alagadas. Felizmente, nesses dois municípios, não há registro de moradores desabrigados.

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Tempo firme 

Nesta segunda-feira (20/4), não choveu na região. Para terça-feira (21/4), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo firme, sem chuva, para esses municípios. A temperatura máxima prevista para Sorocaba é de 30°C.  

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