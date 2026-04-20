Chuva forte deixa 700 famílias desabrigadas no interior de São Paulo
Municípios de Ibiúna e Piedade, na região de Sorocaba, registraram temporais com ventos intensos, que causaram estragos
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As cidades da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram impactadas por chuva forte no fim de semana. As mais atingidas foram Ibiúna e Piedade, onde houve desabrigados após registro de ventos intensos.
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Segundo a Defesa Civil estadual de São Paulo, 653 famílias foram impactadas em Ibiúna, e mais 50, em Piedade. Foram distribuídos kits de limpeza e higiene, cestas básicas e outros itens para as necessidades pessoais.
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Além de Ibiúna e Piedade, outras cidades da região, como Itu e a Sorocaba também registraram problemas em decorrência dos temporais, como quedas de árvores e vias alagadas. Felizmente, nesses dois municípios, não há registro de moradores desabrigados.
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Tempo firme
Nesta segunda-feira (20/4), não choveu na região. Para terça-feira (21/4), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo firme, sem chuva, para esses municípios. A temperatura máxima prevista para Sorocaba é de 30°C.