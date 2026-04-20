Chuva forte deixa 700 famílias desabrigadas no interior de São Paulo

As cidades da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram impactadas por chuva forte no fim de semana. As mais atingidas foram Ibiúna e Piedade, onde houve desabrigados após registro de ventos intensos.

Segundo a Defesa Civil estadual de São Paulo, 653 famílias foram impactadas em Ibiúna, e mais 50, em Piedade. Foram distribuídos kits de limpeza e higiene, cestas básicas e outros itens para as necessidades pessoais.

Além de Ibiúna e Piedade, outras cidades da região, como Itu e a Sorocaba também registraram problemas em decorrência dos temporais, como quedas de árvores e vias alagadas. Felizmente, nesses dois municípios, não há registro de moradores desabrigados.

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Tempo firme

Nesta segunda-feira (20/4), não choveu na região. Para terça-feira (21/4), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de tempo firme, sem chuva, para esses municípios. A temperatura máxima prevista para Sorocaba é de 30°C.