Avião monomotor cai no interior de SP e piloto morre carbonizado
Acidente neste sábado (18/4) ocorreu na zona rural de Altair; Cenipa investiga causas
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O piloto de um avião monomotor morreu carbonizado na madrugada deste sábado (18/4) após a aeronave que pilotava cair na zona rural de Altair, no interior de São Paulo.
O acidente aéreo foi descoberto por funcionários de uma usina próxima ao local, que notaram um foco de incêndio na região.
Eles encontraram a aeronave completamente destroçada, diz o boletim de ocorrência, e o piloto, único ocupante da aeronave, já morto. A identidade dele não foi divulgada.
O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi acionado para investigar o caso. O local foi isolado e passou por perícia.