Assine
overlay
Início Nacional
ACIDENTE AÉREO

Avião monomotor cai no interior de SP e piloto morre carbonizado

Acidente neste sábado (18/4) ocorreu na zona rural de Altair; Cenipa investiga causas

Publicidade
Carregando...
ANDRÉ FLEURY MORAES
ANDRÉ FLEURY MORAES
Repórter
18/04/2026 16:04 - atualizado em 18/04/2026 16:10

compartilhe

SIGA
×
Acidente foi descoberto por funcionários de uma usina próxima a Altair (SP)
Acidente com monomotor foi descoberto por funcionários de uma usina próxima a Altair (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O piloto de um avião monomotor morreu carbonizado na madrugada deste sábado (18/4) após a aeronave que pilotava cair na zona rural de Altair, no interior de São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O acidente aéreo foi descoberto por funcionários de uma usina próxima ao local, que notaram um foco de incêndio na região.

Eles encontraram a aeronave completamente destroçada, diz o boletim de ocorrência, e o piloto, único ocupante da aeronave, já morto. A identidade dele não foi divulgada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), foi acionado para investigar o caso. O local foi isolado e passou por perícia.

Tópicos relacionados:

acidente-aereo aviao monomotor morte piloto queda sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay