Alerta: BH pode ter chuva com raios e ventos de até 50 km/h
Previsão indica pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até as 8h desta quinta (15/10). Veja as recomendações para evitar acidentes
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Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h até as 8h desta quinta-feira (15/10), segundo alerta da Defesa Civil da capital. A previsão exige atenção dos belo-horizontinos que moram em áreas sujeitas a alagamentos, próximas a córregos e em regiões de encostas e morros.
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O alerta divulgado pela Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados durante as chuvas. A recomendação é evitar ruas que costumam alagar e não trafegar perto de córregos e ribeirões durante os períodos de precipitação intensa.
Também é importante não atravessar vias alagadas, mesmo que a quantidade de água pareça pequena, e não permitir que crianças brinquem em enxurradas ou nas proximidades de cursos d’água. Motoristas e pedestres devem evitar permanecer ou estacionar veículos debaixo de árvores.
Em caso de raios, a orientação é não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos. A população também deve manter distância de cabos elétricos rompidos e acionar imediatamente a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo número 199.
Sinais de risco
Moradores devem ficar atentos a sinais que podem indicar risco de deslizamentos, como rachaduras nas paredes das casas e o aparecimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno. Ao perceber qualquer uma dessas alterações, é necessário comunicar a Defesa Civil.
Como receber os alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações de segurança pelos canais oficiais da Defesa Civil. Uma das opções é o canal público no WhatsApp.
Outra alternativa é o serviço gratuito de SMS. Para receber os avisos, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Após o envio, uma mensagem de confirmação será recebida.
Os alertas também são divulgados nas redes sociais do órgão no Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) pelo Telegram.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria