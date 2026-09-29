Veja lista de cidades de Minas Gerais com alerta de temporal e granizo
Inmet aciona aviso amarelo para 688 municípios mineiros; saiba quais regiões podem enfrentar ventos fortes e pancadas intensas
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para 688 municípios de Minas Gerais, válido até o final desta terça-feira (29/09/2026). A previsão indica a possibilidade de chuvas intensas, com ventos fortes e risco de queda de granizo, devido às condições atmosféricas instáveis no estado.
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O aviso meteorológico destaca a chance de pancadas de chuva que podem acumular entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h, o que representa um risco para a população, embora seja considerada baixa a probabilidade de danos significativos a estruturas ou cortes de energia elétrica.
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O que significa o alerta amarelo do Inmet?
O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade do Inmet e representa uma situação meteorológica de perigo potencial. Ele serve como um aviso para que a população se mantenha informada sobre as condições do tempo e tome precauções básicas para evitar acidentes.
Este aviso é emitido quando há previsão de fenômenos que, embora comuns, podem apresentar riscos pontuais, como alagamentos em áreas vulneráveis, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. A orientação é acompanhar as atualizações da previsão e os comunicados da Defesa Civil local.
Quais regiões de Minas Gerais estão em alerta?
O alerta abrange uma vasta área do estado, afetando principalmente as cidades localizadas nas seguintes regiões. É fundamental que os moradores dessas áreas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar transtornos e acidentes.
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Zona da Mata
Sul e Sudoeste de Minas
Oeste de Minas
Campo das Vertentes
Central Mineira
Recomendações da Defesa Civil em caso de tempestade
A Defesa Civil estadual divulgou uma série de orientações para garantir a segurança da população durante a passagem de tempestades com ventos fortes e granizo. As medidas são simples e podem prevenir acidentes graves.
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade.
Procure um local seguro para se abrigar, longe de áreas abertas como campos de futebol.
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Se estiver em um local sem abrigo próximo, permaneça dentro do veículo com os vidros fechados, evitando áreas com risco de alagamento.