Veja lista de cidades de Minas Gerais com alerta de temporal e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para 688 municípios de Minas Gerais, válido até o final desta terça-feira (29/09/2026). A previsão indica a possibilidade de chuvas intensas, com ventos fortes e risco de queda de granizo, devido às condições atmosféricas instáveis no estado.

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O aviso meteorológico destaca a chance de pancadas de chuva que podem acumular entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h, o que representa um risco para a população, embora seja considerada baixa a probabilidade de danos significativos a estruturas ou cortes de energia elétrica.

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O que significa o alerta amarelo do Inmet?

O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade do Inmet e representa uma situação meteorológica de perigo potencial. Ele serve como um aviso para que a população se mantenha informada sobre as condições do tempo e tome precauções básicas para evitar acidentes.

Este aviso é emitido quando há previsão de fenômenos que, embora comuns, podem apresentar riscos pontuais, como alagamentos em áreas vulneráveis, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. A orientação é acompanhar as atualizações da previsão e os comunicados da Defesa Civil local.

Quais regiões de Minas Gerais estão em alerta?

O alerta abrange uma vasta área do estado, afetando principalmente as cidades localizadas nas seguintes regiões. É fundamental que os moradores dessas áreas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar transtornos e acidentes.

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Zona da Mata

Sul e Sudoeste de Minas

Oeste de Minas

Campo das Vertentes

Central Mineira

Recomendações da Defesa Civil em caso de tempestade

A Defesa Civil estadual divulgou uma série de orientações para garantir a segurança da população durante a passagem de tempestades com ventos fortes e granizo. As medidas são simples e podem prevenir acidentes graves.