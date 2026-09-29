Assine
overlay
Início Gerais
Minas Gerais

Veja lista de cidades de Minas Gerais com alerta de temporal e granizo

Inmet aciona aviso amarelo para 688 municípios mineiros; saiba quais regiões podem enfrentar ventos fortes e pancadas intensas

Publicidade
Carregando...
FB
Fernanda Borges
FB
Fernanda Borges
Repórter
29/09/2026 19:43

compartilhe

×
Veja lista de cidades de Minas Gerais com alerta de temporal e granizo
Manter-se atento às condições climáticas é essencial, como nos alertas do Inmet para tempestades e chuvas intensas crédito: Johny Magallanes/AFP

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para 688 municípios de Minas Gerais, válido até o final desta terça-feira (29/09/2026). A previsão indica a possibilidade de chuvas intensas, com ventos fortes e risco de queda de granizo, devido às condições atmosféricas instáveis no estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O aviso meteorológico destaca a chance de pancadas de chuva que podem acumular entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h, o que representa um risco para a população, embora seja considerada baixa a probabilidade de danos significativos a estruturas ou cortes de energia elétrica.

Leia Mais

O que significa o alerta amarelo do Inmet?

O alerta amarelo é o primeiro nível na escala de severidade do Inmet e representa uma situação meteorológica de perigo potencial. Ele serve como um aviso para que a população se mantenha informada sobre as condições do tempo e tome precauções básicas para evitar acidentes.

Este aviso é emitido quando há previsão de fenômenos que, embora comuns, podem apresentar riscos pontuais, como alagamentos em áreas vulneráveis, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. A orientação é acompanhar as atualizações da previsão e os comunicados da Defesa Civil local.

Quais regiões de Minas Gerais estão em alerta?

O alerta abrange uma vasta área do estado, afetando principalmente as cidades localizadas nas seguintes regiões. É fundamental que os moradores dessas áreas redobrem a atenção e sigam as orientações de segurança para evitar transtornos e acidentes.

Recomendações da Defesa Civil em caso de tempestade

A Defesa Civil estadual divulgou uma série de orientações para garantir a segurança da população durante a passagem de tempestades com ventos fortes e granizo. As medidas são simples e podem prevenir acidentes graves.

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.

  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

  • Desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a tempestade.

  • Procure um local seguro para se abrigar, longe de áreas abertas como campos de futebol.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Se estiver em um local sem abrigo próximo, permaneça dentro do veículo com os vidros fechados, evitando áreas com risco de alagamento.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay