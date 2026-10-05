Veja fotos do temporal desta tarde em BH

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Marcos Vieira
  • Os motoristas devem ficar atentos aos informes da Defesa Civil e não dirigir/pilotar em áreas sujeitas a enxurradas
    Os motoristas devem ficar atentos aos informes da Defesa Civil e não dirigir/pilotar em áreas sujeitas a enxurradas Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • A população deve redobrar a atenção em climas chuvosos como esse
    A população deve redobrar a atenção em climas chuvosos como esse Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas de chuvas extremamente fortes para diferentes regionais mineiras
    A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alertas de chuvas extremamente fortes para diferentes regionais mineiras Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
  • Belo Horizonte registra fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (5/10)
    Belo Horizonte registra fortes chuvas na tarde desta segunda-feira (5/10) Foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press
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