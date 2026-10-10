ELEIÇÕES 2026
Veja fotos do ato pró-Lula em BH
Manifestação reuniu apoiadores no Centro da capital
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Ato pró-Lula em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Estudantes se reúnem em defesa da democracia Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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Manifestação ocupou o Centro de BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press