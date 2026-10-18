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ELEIÇÕES 2026

Flávio em debate na Band: ‘Vou adotar padrão Einstein no SUS’

Ex-presidente do Hospital Albert Einstein, Claudio Lottenberg será ministro da Saúde de um eventual governo do PL

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 21:59

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Debate entre candidatos à eleição presidencial de 2026 na TV Band
Flávio Bolsonaro (PL) Claudio Lottenberg, ex-presidente do Hospital Albert Einstein, como ministro da Saúde em um eventual governo crédito: Renato Pizzutto/Band

O candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) disse que vai adotar "padrão (Hospital Albert) Einstein" no Sistema Único de Saúde (SUS) se for eleito. Ele disputa o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

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Durante o debate eleitoral transmitido pela Band neste domingo (18/10), o candidato do PL voltou a prometer que terá Claudio Lottenberg, ex-presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, como ministro da Saúde em um eventual governo.

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"Eu quero colocar padrão Einstein no SUS. Aquele mesmo atendimento com tecnologia, com médicos, com hora marcada, sem fila, que tem na rede privada, eu quero levar para o SUS", disse.

Flávio destacou a criação de um prontuário eletrônico único vinculado ao CPF dos cidadãos, integrado às redes municipal, estadual, federal e privada. Ele ainda defendeu o uso de inteligência artificial e telemedicina para agilizar atendimentos de emergência e direcionar doentes para as unidades de saúde adequadas.

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"É assim que eu vou trabalhar, usando tecnologia, usando inteligência artificial, para que, naquela hora que você precise levar o seu filho, durante a noite, que está com febre de 38°C, 40°C (...), você vai chegar no hospital certo, vai ter um atendimento humanizado e vai ter o remédio disponível", completou.

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