Flávio em debate na Band: ‘Vou adotar padrão Einstein no SUS’

O candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) disse que vai adotar "padrão (Hospital Albert) Einstein" no Sistema Único de Saúde (SUS) se for eleito. Ele disputa o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição.

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Durante o debate eleitoral transmitido pela Band neste domingo (18/10), o candidato do PL voltou a prometer que terá Claudio Lottenberg, ex-presidente do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, como ministro da Saúde em um eventual governo.

"Eu quero colocar padrão Einstein no SUS. Aquele mesmo atendimento com tecnologia, com médicos, com hora marcada, sem fila, que tem na rede privada, eu quero levar para o SUS", disse.

Flávio destacou a criação de um prontuário eletrônico único vinculado ao CPF dos cidadãos, integrado às redes municipal, estadual, federal e privada. Ele ainda defendeu o uso de inteligência artificial e telemedicina para agilizar atendimentos de emergência e direcionar doentes para as unidades de saúde adequadas.

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"É assim que eu vou trabalhar, usando tecnologia, usando inteligência artificial, para que, naquela hora que você precise levar o seu filho, durante a noite, que está com febre de 38°C, 40°C (...), você vai chegar no hospital certo, vai ter um atendimento humanizado e vai ter o remédio disponível", completou.