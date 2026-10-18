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DEBATE NA BAND

Flávio sobre vacina: ‘Tem Bolsonaro dentro do Lula’

Candidato do PL disse que o pai "fez o seu melhor" durante a pandemia e defendeu a política de vacinação

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
18/10/2026 22:27 - atualizado em 18/10/2026 22:27

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Debate entre candidatos à eleição presidencial de 2026 na TV Band
Flávio Bolsonaro (PL) elogiou o trabalho de seu pai, Jair Bolsonaro, durante a pandemia de COVID-19, apesar de mais de 700 mil mortes crédito: Renato Pizzutto/Band

No debate da TV Bandeirantes do segundo turno da disputa presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) falou sobre a atuação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na condução do país durante a pandemia do COVID-19, reconhecendo erros, mas dizendo que Bolsonaro "fez o seu melhor".

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"De fato, a saúde não foi uma área em que a gente teve o melhor resultado durante o governo do presidente Bolsonaro. Eu faço aqui essa mea culpa. Tivemos uma pandemia, dois anos de pandemia, uma coisa nova, que ninguém sabia direito como enfrentar, mas o Bolsonaro deu o seu melhor", disse Flávio, neste domingo (18/10).

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O Brasil foi o país com mais mortes na pandemia, com mais de 700 mil vidas perdidas pelo COVID-19. Bolsonaro deu uma série de declarações menosprezando a crise, chamando a doença de “gripezinha”, ironizando vítimas e a vacinação.

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Flávio, porém, defende a política de vacinação do pai. Ele brincou sobre o adversário: "Inclusive, o Lula tomou vacina, né? Ele tomou vacina. Quem comprou vacina? O presidente Bolsonaro. Tem Bolsonaro dentro do Lula."

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