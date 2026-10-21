Meio/Ideia: Flávio tem 51,1%, e Lula, 48,9% dos votos válidos

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 51,1% das intenções de voto válidas na disputa pela Presidência da República, contra 48,9% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (21/10).

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Apesar da vantagem numérica do parlamentar, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento aponta uma diferença de 2,2 pontos percentuais entre os presidenciáveis na simulação de segundo turno. Nesse cenário, são considerados apenas os votos válidos, com a exclusão das respostas de eleitores que declararam intenção de votar em branco, anular o voto ou que ainda estão indecisos.

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A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 15 e 19 de outubro, por meio de entrevistas telefônicas. O levantamento tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08251/2026.