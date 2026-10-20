Flávio Bolsonaro recebe apoio de cantores sertanejos; saiba quem
Mais de trinta artistas do gênero estiveram presentes em encontro que contou com acenos ao público religioso
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Cantores sertanejos se reuniram, nesta terça-feira (20/10), em Goiânia, para declarar apoio à Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. Entre os mais de 30 artistas presentes, estavam Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé Di Camargo e Marrone.
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“Quero agradecer a todos vocês que estão me dando esse voto de confiança. É muito mais do que Flávio Bolsonaro que eles estão apoiando. Tá todo mundo aqui apoiando a mudança”, declarou o candidato representante da extrema-direita. “A gente vai devolver o direito das pessoas de voltar a sonhar. Essa economia vai voltar a bombar e o Brasil vai voltar a sorrir como era antes do atual governo”.
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A reunião aconteceu na fazenda do senador Wilder Morais, presidente do PL em Goiás. Outros aliados políticos também estiveram presentes no evento em Goiás, estado historicamente ligado à indústria do agro e à música sertaneja.
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Em tom religioso, Flávio se dirigiu aos eleitores em um vídeo onde aparece reunido com os cantores. “Eu peço, do fundo do coração, que Deus toque o seu coração, que Deus abra a sua mente, e que você escolha o caminho da prosperidade”, disse.
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Estiveram presentes em apoio ao candidato: Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Marrone (Bruno e Marrone), Felipe Araújo, Jorge (Jorge e Mateus), Rodolfo (Israel e Rodolfo), Jader (Carlos e Jader), Fernando e Juciara, Natan (Paulo e Natan), Hugo (Hugo e Guilherme), João Neto e Frederico, Marcelo (João Lucas e Marcelo), Gian e Giovani, Fred e Fabrício, Murilo Huff, Tiãozinho e Alessandro, George Henrique e Rodrigo, Mateus e Cristiano, Fernanda Costa, Gustavo e Vittorino, Alessandro (irmão do Leonardo), Ícaro e Gilmar, Edu Braga e Dalvan.