Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Nikolas se enfurece com remoção de música em vídeo sobre nordestinos

Deputado mineiro afirma que publicação com críticas de moradores da região ao governo Lula ficou sem som no Instagram e relata dificuldades para compartilhar o conteúdo nos stories. Não há confirmação independente da acusação

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
20/10/2026 20:05 - atualizado em 20/10/2026 20:18

compartilhe

×
Segundo Nikolas, além de o áudio ter ficado indisponível, seguidores enfrentaram dificuldades para compartilhar a publicação nos stories do Instagram
Segundo Nikolas, além de o áudio ter ficado indisponível, seguidores enfrentaram dificuldades para compartilhar a publicação nos stories do Instagram crédito: Nikolas Ferreira/X/Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou irritação ao afirmar nesta terça-feira (20/10) que o cantor Rubel teria acionado a gravadora Sony Music Brasil para retirar o áudio de um vídeo publicado por ele no Instagram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A gravação reúne depoimentos de moradores do Nordeste com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e utiliza como trilha sonora a música Grão de Areia, parceria de Rubel com Xande de Pilares. Até a publicação desta matéria, o vídeo já ultrapassava 97 milhões de acessos.

Leia Mais

Segundo Nikolas, além de o áudio ter ficado indisponível, seguidores enfrentaram dificuldades para compartilhar a publicação nos stories da rede social. O deputado atribuiu ao cantor a responsabilidade pela retirada do som, mas não apresentou comprovação independente da acusação.

“A Sony foi acionada pelo Rubel pra derrubar o som. Ninguém mais pediu, só ele”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter. Na mesma publicação, Nikolas classificou o episódio como uma tentativa de silenciar os nordestinos e pediu que o artista solicitasse a liberação do áudio. Depois, o deputado também publicou um vídeo reforçando as acusações (veja abaixo). 

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do artista por e-mail e aguarda retorno. No Instagram de Rubel os comentários foram limitados após uma onda de comentários com críticas ao artista.

Problemas no compartilhamento

Mais cedo, Nikolas também relatou dificuldades para compartilhar o vídeo nos stories do Instagram. Em publicações na plataforma, o deputado mostrou que o conteúdo aparecia com a tela preta e reclamou do funcionamento da rede social, controlada pela Meta.

Intitulada “O Nordeste que foi esquecido”, a gravação reúne relatos de moradores da região sobre dificuldades relacionadas a áreas como saúde, renda, emprego e segurança pública. Os depoimentos são acompanhados por críticas ao governo federal, e o vídeo termina com os participantes dizendo “chega”.

Nikolas divulgou imagens dos bastidores da gravação e afirmou que o encontro havia sido um dos dias mais emocionantes de sua vida. O deputado também declarou acreditar que o Nordeste dará à direita “a maior votação de sua história”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No domingo (18/10), Rubel publicou uma foto em apoio à candidatura de Lula. A manifestação do cantor antecedeu as acusações feitas pelo deputado, mas não comprova que ele tenha solicitado a retirada do áudio.

Tópicos relacionados:

flavio-bolsonaro lula nikolas-ferreira nordeste

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay