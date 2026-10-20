Nikolas se enfurece com remoção de música em vídeo sobre nordestinos

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou irritação ao afirmar nesta terça-feira (20/10) que o cantor Rubel teria acionado a gravadora Sony Music Brasil para retirar o áudio de um vídeo publicado por ele no Instagram.

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A gravação reúne depoimentos de moradores do Nordeste com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e utiliza como trilha sonora a música Grão de Areia, parceria de Rubel com Xande de Pilares. Até a publicação desta matéria, o vídeo já ultrapassava 97 milhões de acessos.

Segundo Nikolas, além de o áudio ter ficado indisponível, seguidores enfrentaram dificuldades para compartilhar a publicação nos stories da rede social. O deputado atribuiu ao cantor a responsabilidade pela retirada do som, mas não apresentou comprovação independente da acusação.

“A Sony foi acionada pelo Rubel pra derrubar o som. Ninguém mais pediu, só ele”, escreveu o parlamentar no X, antigo Twitter. Na mesma publicação, Nikolas classificou o episódio como uma tentativa de silenciar os nordestinos e pediu que o artista solicitasse a liberação do áudio. Depois, o deputado também publicou um vídeo reforçando as acusações (veja abaixo).

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria do artista por e-mail e aguarda retorno. No Instagram de Rubel os comentários foram limitados após uma onda de comentários com críticas ao artista.

Descobrimos quem mandou calar os nordestinos… um petista. O PETISTA CALOU O NORDESTE https://t.co/mZV2iOEnvj — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 20, 2026

Problemas no compartilhamento

Mais cedo, Nikolas também relatou dificuldades para compartilhar o vídeo nos stories do Instagram. Em publicações na plataforma, o deputado mostrou que o conteúdo aparecia com a tela preta e reclamou do funcionamento da rede social, controlada pela Meta.

Intitulada “O Nordeste que foi esquecido”, a gravação reúne relatos de moradores da região sobre dificuldades relacionadas a áreas como saúde, renda, emprego e segurança pública. Os depoimentos são acompanhados por críticas ao governo federal, e o vídeo termina com os participantes dizendo “chega”.

Nikolas divulgou imagens dos bastidores da gravação e afirmou que o encontro havia sido um dos dias mais emocionantes de sua vida. O deputado também declarou acreditar que o Nordeste dará à direita “a maior votação de sua história”.

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No domingo (18/10), Rubel publicou uma foto em apoio à candidatura de Lula. A manifestação do cantor antecedeu as acusações feitas pelo deputado, mas não comprova que ele tenha solicitado a retirada do áudio.